貴州90後隕石女獵人　穿越戈壁荒漠尋墮落人間的「星星」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-18 21:47

天上的星空充滿神秘色彩，但當星星滑落到地球就會成為隕石，而尋找隕石的人被稱之為「隕石獵人」。 貴州貴陽市90後「隕石獵人」楊可欣，曾因尋找隕石而迷失在無人區，經歷過沙塵暴。雖然常年風餐露宿，但無阻她對隕石的熱愛，楊可欣更於2017年開辦隕石文化科普館，希望讓大眾了解隕石，知道「星星的故事」。

多年來，楊可欣穿梭於沙漠戈壁灘，穿越羅布泊腹地，至今已找到600多顆隕石。（貴陽日報）

2012年，楊可欣被調去新疆哈密工作，由於她愛好石頭，因此每當業餘時間就會跑到戈壁灘撿拾奇石，其後更結識了一班「石友」，並跟隊到無人區尋找隕石。某次，大家在無人區幾天仍未找到隕石，當他們準備失望而歸時，楊可欣竟在腳下發現一顆隕石。

從此，楊可欣便對隕石產生巨大興趣，並開始學習有關隕石的知識。她坦言，假如她當時沒有找到隕石，可能就不會成為隕石獵人，「對我來說找隕石就像在大海撈針」。

多年來，她數百次穿梭於沙漠戈壁灘，穿越羅布泊腹地，行走10萬餘公里，找到600多顆隕石。不過，隕石獵人並不易做，楊可欣甚至曾在尋找隕石時幾乎走失。

2012年，楊可欣第一次到羅布泊尋找隕石時，因只顧埋頭找隕石，不知不覺行離預定路線，與隊友走失。當她發現時，四周只有一望無際的戈壁灘，一片死寂，幸隊友搜索5小時後，最終發現了她。

楊可欣表示，雖然她走失時感受到絕望和對死亡的恐懼，但沒有因此放棄尋找隕石，反而令她知道不僅要學習隕石的知識，更要學會各種戶外探險的生存技巧。而在往後尋找隕石的路上，楊可欣不僅能保護自己，還能帶領經驗不足的隊員克服各種極端天氣，通過危險地形。

楊可欣從新疆回到貴陽後，用原本準備在貴陽買樓的積蓄開辦了貴州隕石文化科普館。館內陳列着她從各地撿拾的隕石，包括石隕石，鐵隕石，石鐵隕石，其中還有貴州本土發現的隕石。對於開辦科普館的決定，她表示自己非常熱愛隕石，但回到貴陽後發現身邊沒有人喜歡，甚至對隕石的了解極少，因此才決定做隕石文化科普，希望讓更多的貴陽人了解隕石。

「隕石獵人」要常年風餐露宿，更有機會面對各種危險情況，不少人都覺得楊可欣「吃得了這個苦嗎？」。然而，面對外界質疑，她不以為然，更坦言作為「隕石獵人」經歷的一切並非吃苦，而是一種享受，「是我覺得最美好的回憶」。

（貴陽日報）