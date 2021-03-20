網傳楊振寧逝世享年99歲　清華大學闢謠強調當前身體健康

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-20 18:45

中國著名物理學家楊振寧，1922年9月出生於安徽合肥，今年已有99歲高齡。近日，網上有「楊振寧逝世」的消息傳出。對此，清華大學宣傳部回應稱，網傳消息不屬實，「楊振寧先生當前身體健康。」

近日，網上有「楊振寧逝世」的消息傳出，清華大學宣傳部闢謠。（網上圖片）

公開信息顯示，楊振寧是中國著名物理學家，中科院院士，清華大學高等研究院名譽院長、教授，香港中文大學博文講座教授。

1938至1944楊振寧就讀於國立西南聯合大學物理系，先後獲學士、碩士學位。20世紀五六十年代，先後創立「楊－米爾斯規範場」論（Yang-Mills gauge theory），提出「楊－巴克斯特方程」(Yang-Baxter Equation)。因與李政道共同提出弱相互作用中宇稱不守恆原理，於1957年獲得諾貝爾物理學獎，也是華人社會的第一座諾貝爾獎。

楊振寧在科學研究上有傑出的貢獻，他曾發表約300篇學術論文，著有《楊振寧論文選集》、《楊振寧文集》、《曙光集》、《晨曦集》等。

2004年，82歲的楊振寧迎娶第二任妻子28歲的翁帆，由於兩人在年齡、社會地位和學術成就上都相差甚多，消息還引起一片嘩然，這段被外界形容為「老少配」、「忘年戀」的婚姻也一直受到外界關注。

由1964年至2015年期間，楊振寧為一名美國公民。2015年2月，楊振寧放棄美國國籍，於4月1日成為中國公民。同年，他由中國科學院外籍院士轉為中科院數學物理學部院士。

2004年楊振寧與第二任妻子翁帆結婚，兩人年齡相差54歲。 (香港中文大學)

（澎湃新聞）