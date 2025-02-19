周星馳連發10次｢我要睇哪吒2｣　cos哪吒經典造型：入場嘅基本配置

《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）的票房十分出色，截至周二（2月18日）晚8時，其累計票房已達到123.2億元，成功登頂全球動畫電影票房榜，並創下亞洲電影的最佳歷史票房。

《哪吒2》將於周六（2月22日）在港澳全院線上映，周星馳在社交媒體上連發10次「我要睇哪吒2」，還附上自己cosplay哪吒經典造型的照片。



周星馳在社交媒體上連發10次「我要睇哪吒2」。（周星馳IG）

周星馳cosplay哪吒經典造型。（周星馳IG）

周星馳稱，《哪吒2》這周六22號在香港公映，「入場嘅基本配置，我都已經準備好。」還附上一張照片，照片中他cosplay了哪咤的經典形象，身披「混天綾」、帶着「乾坤圈」、頭上綁了兩個「小丸子」。

周星馳經紀人陳震宇也在社交平台發布周星馳cosplay哪吒的背影照，並稱「星爺cos哪吒」。

《哪吒2》海報。（網上圖片）

《哪吒2》劇照。（網上圖片）

值得一提的是，近日，《哪吒2》導演餃子在接受採訪時表示，「我本身就是非常喜歡周星馳的電影，所以現在我創作的哪吒系列電影當中，很多趣味性的東西，是受到了他的啟發」

譬如太乙真人說「你打我撒」，讓人聯想到《九品芝麻官》中方唐鏡的搞笑場景；太乙真人說的「不知道我頂不頂得住」跟《少林足球》里三師兄的話完全對應等。對此，不少網民都戲稱，「餃子導演你到底『吃』了多少個周星馳啊！」