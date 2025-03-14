四川漢辭職到小區設8個無人水果攤　一年半無失竊還實現薄利多銷

近日，四川自貢的香逸美地住宅小區內，一個無人水果攤引起了當地網友的廣泛關注。攤主何松林的創新經營方式不僅獲得了居民的好評，也在社交媒體上引發了熱烈討論。許多居民對這種無人經營的模式表示敬佩，並好奇於攤主的背景及經營情況。



在香逸美地住宅小區大門旁，無人水果攤的運作十分簡便。水果以每袋10元人民幣的價格出售，顧客只需掃碼付款即可。攤位上擺放著四五十袋新鮮水果，並且附有明確的價格標示和付款二維碼。居民陳女士表示，她曾在這裡購買水果，覺得便宜且新鮮，但對於攤主的身份卻一無所知。

水果以每袋10元人民幣的價格出售，顧客只需掃碼付款即可。（紅星新聞）

32歲的何松林原本在物流公司工作。因為生意不佳，他於2023年夏天辭職開始賣水果。最初，他騎著三輪電動車在小區內叫賣，但業績不理想。經過思考，他決定嘗試設立無人水果攤，將水果擺放在小區門口的圍欄上，並用標語明確標示價格和重量。令他驚訝的是，這種模式的銷量迅速超過了他之前的叫賣方式。

隨著無人水果攤的成功，何松林開始在周邊社區推廣這一模式，至今已經設立了8個無人攤位。每個攤位約擺放40袋水果，並定期檢查和更換產品。他表示，這種經營方式不僅方便顧客，也能有效控制成本，實現薄利多銷。

何松林原本在物流公司工作，2023年夏天辭職開始賣水果。（紅星新聞）

何松林對於水果被盜的擔憂並不大，他認為周圍居民的素質普遍較高，並且小區內有監控設施。他回憶起唯一一次「失竊」事件，其實是因為一位老人誤以為水果是無人認領的，最後在家人發現後主動補償了款項。

目前，何松林每月的銷量達到上萬斤，主要來自這8個無人水果攤。他的經營模式不僅獲得了居民的信任，也吸引了朋友們的關注，已經有人向他請教如何設立無人攤位。何松林計劃在未來繼續擴展這一業務，帶來更多新鮮水果給社區居民。