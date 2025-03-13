海底撈小便事件10倍賠償　顧客：沒看新聞　收到退款才知倒賺6千

近日有人在海底撈用餐時向鍋底內小便。3月8日，上海警方通報指，已依法行政拘留兩名17歲男子。3月12日，海底撈發布聲明稱，針對2月24日00:00至3月8日24:00期間，在海底撈上海外灘店堂食消費的4109單顧客，將全額退還當日餐費，並額外提供訂單付款10倍金額的現金補償。在該聲明發布後，許多網友發布自己相關時段於消費的訂單截圖，金額從100多元至1000多元（人民幣．下同）不等，甚至有人稱自己沒注意到相關新聞，看到退款才發現倒賺6000元。



據《瀟湘晨報》報道，一名浙江網友表示，她2月25日在上海遊玩時到海底撈吃飯，共消費374元，之後在12日晚7時許收到了全額退款，但補償沒有收到。她形容事件成為自己一輩子的陰影，並透露她曾打售後電話，但根本沒人接。隨後，評論區有留言稱可以私信海底撈公眾號，獲取鏈接並填寫相關信息。到13日，該網友表示填報了補償表單，需要等候7個工作日左右。

另一名實際消費993.7元的網友也表示已收到同等金額的退款，至於承諾的10倍補償，預計在7天內到賬。

對於海底撈的聲明，消費者反應不一，有3月8日去消費過近600元的一名網友表示，自己沒注意到相關新聞，結果看到退款才發現倒賺6000元。但也有消費者回應指，聲明內容只能說一般，「畢竟是衛生問題，不是錢能解決的」。

一名實際消費993.7元的網友表示已收到同等金額的退款。（瀟湘晨報）

收到退款的網友曬出轉帳截圖。（瀟湘晨報）

也有消費者回應指，聲明內容只能說一般，「畢竟是衛生問題，不是錢能解決的」。（瀟湘晨報）

據早前報道，海底撈發布聲明稱，2025年2月24日凌晨，兩名男子在海底撈上海外灘店包間用餐後在火鍋鍋底中小便。由於公司管理層之前根本沒有針對這類事件的預案和流程培訓，導致門店值班團隊未能及時察覺現場異常，沒有守護好用餐環境的安全，十分愧對消費者對海底撈的信任。

2月28日，海底撈發現網傳影片，但依然未能判斷事故發生的時間和地點，無奈之下只能向簡陽等地警方報案。同時對國內外15個國家1400間門店自查比對，因數據龐大、線索有限，效率非常差。

直到3月6日晚，才最終確定事發門店為海底撈火鍋上海外灘店，並得到警方確認。當地警方對涉事人員作出行政拘留處罰，海底撈排查涉事人員就餐記錄，確認他們並未在門店消費酒精類飲品。對於涉案的兩名男子，海底撈已在3月10日向上海黃浦區法院提起民事訴訟申請，堅決依法追究其相關責任。

上海外灘店於3月7日立即調撥相應鍋具和物料，並在3月8日凌晨將火鍋鍋具、餐具（含筷子）全部更換，環境衛生按照搬家式清潔消毒。

海底撈的聲明。（海底撈）

知名律師河南澤槿律師事務所主任付建此前分析，兩位醉酒男子的行為應當向海底撈承擔賠償責任，賠償範圍包括門店替換餐具費用、造成門店客流量減少產生的經濟損失、名譽權侵權賠償等。

海底撈向4109單顧客免單並10倍補償，屬海底撈因兩位男子的不當行為造成的直接損失，有權向對方追償，但十倍的補償行為對方可能不會承擔。本事件中，海底撈無過錯，其主動補償目的可能是挽回企業形象。因兩人未滿18周歲，若無法證明其以勞動收入為主要生活來源，賠償責任將由監護人承擔。

因兩位男子尚不滿18周歲屬於限制民事行為能力人，限制民事行為能力人造成他人損害的，由其監護人承擔侵權責任。有財產的無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的，從本人財產中支付賠償費用；不足部分，由監護人賠償。