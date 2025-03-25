2男公園用彈弓射殺國家「三有」保護動物　還稱「只是鬧著玩」

周日（23日），有網友爆料稱，四川成都錦城湖公園內兩名男子竟使用彈弓射擊屬於「三有」保護動物的小鸊鷉，導致一隻幼鳥當場死亡。目前警方已介入調查。



事發於成都錦城湖公園。（紅星新聞）

目擊者林女士周一（24日）表示，事發時她與鳥友在錦城湖一號湖邊觀鳥，當時正透過相機觀察鳥類。「這是我第一次來錦城湖，沒想到會遇到這樣的事情。」她回憶道，當時一群小鸊鷉正在水面上悠閒地覓食，突然聽到「嘭」的一聲，一隻幼鳥便垂下腦袋，漂浮在水面上。

林女士描述，當小鸊鷉距離岸邊約20米時，兩名男子到達現場。起初，她沒有注意到他們的行為。「聽到穿白衣服的人說沒打到，還差一點，我們以為他們只是玩。」然而，當幼鳥被擊中後，林女士無法抑制自己的情緒，立即大聲制止。

「非常生氣和震驚，我第一時間就質問他們，但對方表示只是鬧著玩，隨後便迅速離開了現場。」林女士說，這一事件令她感到無比憤怒。隨後鳥爸鳥媽反應慌張，牠們急匆匆地帶著兩隻幼鳥離開，只留下死去的幼鳥在水面上。

2男公園用彈弓射殺國家「三有」保護動物。（紅星新聞）

周一上午，公園內遊客絡繹不絕，不少家庭帶著小朋友來此活動。公園的負責人表示，在得知事件後，已經立即報警並要求加強巡邏。

該負責人介紹，錦城湖一號公園共安排了15名巡邏人員，其中3人定點巡邏，並且有6人騎著電動車在公園內持續巡邏，隨時警惕釣魚、打鳥等行為。警方則表示，目前正在調查事件的具體情況。

在得知事件後，公園加強巡邏。（紅星新聞）

小鸊鷉屬於「三有」保護動物。（紅星新聞）

據悉，小鸊鷉被列入《國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物名錄》，屬於「三有」保護動物。對於男子用彈弓射擊小鸊鷉的行為，泰和泰律師事務所的律師劉瑞笛表示，根據《中華人民共和國野生動物保護法》，獵捕者必須持有合法的許可證並遵循相關規定。未經許可的狩獵行為可能會面臨行政或刑事處罰。

劉律師指出，普通彈弓本身不屬於管制器具，但若用於非法狩獵或其他違法行為，將依法追究責任。如果在禁獵區或禁獵期內使用彈弓獵捕「三有」動物，情節嚴重的，可能會面臨三年以下的有期徒刑、拘役或罰金。