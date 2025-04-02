廣西在建大橋爆討薪工人與保安「雲端上的衝突」　無防護場面驚險

在雲霧繚繞的山谷間，一座尚未完工的大橋成為近日網絡熱議的焦點。據報道，該橋發生了一起激烈的肢體衝突，導致多名工人和保安受傷。事件發生於2024年10月10日，地點為中國一冶廣西分公司承建的龍被底大橋。今年3月7日，此案在當地法院開庭審理，目前尚未公布判決結果。



根據網路上流傳的一段長達六分鐘的影片，衝突雙方一方是手持盾牌的保安，另一方則是疑似討薪的工人。影片顯示，雙方在橋上以簡易欄杆相隔，隨後局勢迅速升級，發生推搡和打鬥。該橋尚未設置正式護欄，深邃的山谷隨時可能造成重大傷亡，令觀看者心驚。

根據當地警方的資料，事件造成雙方多名成員受傷，其中12名工人因涉嫌尋釁滋事被拘留，後來有6人被檢察院起訴。至於中國一冶的保安人員，則未有人受到追訴。

參與衝突的工人王飛表示，他和其他工人因長期拖欠工資而前往工地討薪，自2024年8月起，項目因工資問題停工，導致他們損失超過100萬元人民幣。王飛回憶，當日他們遭到保安的襲擊，並被迫報警。

現場無防護，場面驚險。（新黃河）

該案件於今年3月7日在當地法院開庭審理，雙方針對事件經過展開激烈辯論。檢方指控工人聚眾擾亂社會秩序，而工人則提供影片反駁指控，聲稱是保安率先動手。案件目前仍在審理中，尚未公布判決結果。

中國一冶的相關負責人稱，工人的拘留是公安部門的決定，他們對此並不知情。而關於薪資拖欠，總包方則指責中國一冶未按時支付工程款，導致工人停工。

法律專家表示，根據現有證據，工人因討薪而引發的衝突不應被認定為尋釁滋事，並呼籲司法機關慎用刑事手段，以公正處理此案。