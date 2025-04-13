恐怖意外｜深圳男摔倒遭42cm金屬桿插入腦　醫生：稍有不慎即致命

《南方都市報》報道，深圳一名男子酒後不慎摔倒，桌上的黑色金屬便簽夾從嘴內直插入腦，送院搶救十個小時後，其腦內的金屬桿被完整取出，幸而除右眼視力受損外，語言、運動功能均未受影響。



便簽夾。（南方都市報）

CT圖。（南方都市報）

近日，深圳一名男子凌晨聚餐後，因醉酒向前摔去，正好摔在桌上擺放的長桿黑色金屬便簽夾上，長約42cm金屬桿從口腔插入，經過鼻子、眼窩，一路直直杵進大腦。

男子遭金屬桿直插入腦。（南方都市報）

緊急送醫後，經過長達10小時的手術，男子腦內的金屬桿被完整取出。據介紹，該金屬桿從嘴巴到顱內的長度，就超過了15厘米。

男子遭金屬桿直插入腦。（南方都市報）

CT圖。（南方都市報）

接診的醫生表示：「這種貫通傷極為罕見，金屬異物攜帶大量細菌，且路徑涉及口腔、眼眶、顱腦等多個關鍵區域，稍有不慎就可能致命。」且金屬桿插入的部位特殊，插入顱內的尖端還連帶有一個金屬夾子，都給手術帶來了挑戰。

消防剪掉金屬桿底座。（深圳大學總醫院）

手術進行中。（南方都市報）

從男子顱內取出的金屬桿。（南方都市報）

術後1個月，男子康復出院。近期複診時，發現除右眼視力受損外，語言、運動功能均未受影響。

醫生提醒，若是遇到類似創傷，切勿自拔異物！貫通傷異物可能損傷血管神經，強行拔除會引發大出血，可用乾淨敷料固定外露部分，立即就醫。