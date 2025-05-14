每天印多少花多少　江西夫妻家中印製假幣到市場呃商販被捕

周二（13日），江西公安部門公布了一宗印製假幣案，案中一對在家中印製假幣，每天印多少花多少，結果雙雙落網，警方並在其家中找到了大量犯罪證據。



事緣2023年9月，江西省撫州市公安局經偵支隊的民警接獲多名市民舉報，稱市區內有人在使用假幣，他們大都是附近農貿市場的商販。警方立即組成了專案組進行調查，但發現報案人所在的經營區域大多為鄉村的集市，附近缺乏公共閉路電視，案件偵破有難度。

好在，一個新的報案人稱在一家農貿市場，一名女性花了假幣，附近正好有鏡頭記錄了整個交易過程。江西省撫州市公安局經偵支隊二大隊大隊長陳浩介紹，首先，疑犯給了一張真幣給老人家，老人家驗了之後，沒問題，疑犯又謊稱有零錢，把真幣要了回來，之後又改口說零錢不夠，再把假幣給老人，讓老人找零。

疑犯作案過程被拍下。（央視截圖）

經過初步摸排，警方發現，撫州臨川、東鄉、金溪、南城、宜黃、崇仁、樂安等多個縣區有多達上千人受騙。為全面摸清作案方式和假幣來源，經偵支隊將該線索提級研判，通過大量的摸排，最終鎖定了何某龍、徐某花夫婦，他們是有多次使用假幣的前科人員。

二人很快落網，警方立即對其家中進行依法搜查，當場查扣假幣15張，以及製作假幣所使用的油墨、打印機、裁紙刀等作案工具。此外，還發現了部分紙張，以及大量小面額人民幣。這些假幣從1元至50元不等，總數額達到了20多萬元人民幣。江西省撫州市公安局經偵支隊二大隊民警劉濤表示，他們清點這些贓款就花了4個多小時，現場查獲的紙張、打印設備與受害人所收到的假幣高度相似，從側面證實了兩人印製假幣的犯罪事實。

據介紹，夫婦二人首先會確定農貿市場的趕集日，然後清晨驅車趕往，並進行偽裝，通過買菜找零的方式使用假幣，每天約使用300至3000不等，基本上印多少，花多少，不留存假幣。

據《中華人民共和國刑法》規定，偽造貨幣者處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金；其中，偽造貨幣集團的首要分子；偽造貨幣數額特別巨大的；有其他特別嚴重情節的將處以10年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。目前，江西公安經偵部門已會同銀行等金融機構採用「冠字號追蹤」固定證據的方式對假幣進行追溯，尚未發現該批假幣流出江西的證據。