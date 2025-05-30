53歲噁男冒初中生騙未成年少女　誆稱少年大伯誘姦還「隔空猥褻」

江蘇官方披露，一名53歲男子在網絡偽裝成15歲初中生，誘騙未成年少女上鉤，還存在「隔空猥褻」情事，待雙方見面後，男子再自稱是少年的「大伯」，發生性關係，而他手機內藏有上百色情影片。檢方事後經查認定其猥褻兒童4名，終以強姦罪、猥褻兒童罪、強制猥褻罪、傳播淫穢物品罪判處該男子12年6個月徒刑。



江蘇省人民檢察院5月29日召開新聞發布會，介紹近年來加強未成年人網絡司法保護的工作情況及典型案例。如皋市檢察院副檢察長盧海琴介紹了其中一宗典型案例，檢察院透過深挖徹查，該案從1名被告人追到3名被告人、從1個罪名查到5個罪名、從1起強姦事實挖到19宗犯罪事實、從1名被害人增加到12名被害人。

根據官方消息，去年8月，53歲的馮姓男子冒充15歲張姓初中生，與13周歲的小慧網戀，並用紅包誘騙小慧與「張某大伯」實為馮姓男子本人，發生性關係。

53歲馮男在網絡偽裝成少年，誘騙少女上鉤。（網絡照片）

檢察院依法以強姦罪批捕馮姓男子，但是辦案中發現，馮姓男子作案手法老練，還存在「隔空猥褻」的犯罪事實，需要進一步偵查。於是，檢察院列出繼續偵查提綱，要求公安機關還原、分析馮姓男子已刪除的聊天記錄。

最終從馮姓男子手機內提取到其向近百名中小學女生發送淫穢影片的記錄。至偵查終結時，增加認定猥褻兒童4名、傳播淫穢物品200餘部的犯罪事實。

時至去年12月，公安機關以馮姓男子涉嫌強姦、猥褻兒童、傳播淫穢物品罪移送審查起訴。審查起訴階段，檢察院更透過「拍」「幼」等關鍵字，對馮姓男子20餘萬條聊天記錄進行梳理。

53歲馮男在網絡偽裝成少年，誘騙少女上鉤。（網絡照片）

聊天記錄顯示，馮姓男子明知道這些孩子可能不滿14周歲，甚至故意不問年齡以逃避刑事處罰。檢方認為，其冒充初中生，專門添加、誘騙中小學女生網戀並「隔空猥褻」，雖自稱不確切知曉未成年人具體年齡，但以幼女為猥褻物件目的明確，據此將審查起訴時的猥褻兒童4人追加到11人。聊天記錄還顯示，馮姓男子以公開影片要脅16歲的小敏，發送隱私部位影片、照片，檢察院依法以強制猥褻罪進行了追訴。

由於馮姓男子的聊天記錄中充斥著大量的淫穢影片，有關這些影片來源與是否還有其他犯罪分子等疑竇，加深檢察院決定追查淫穢影片來源決心。經過研判，影片買賣記錄指向因強姦罪正在浙江服刑的萬姓男子。

檢察院建議公安機關到原一審法院調取萬姓男子手機，重新提取聊天記錄。經過一個多月的自行補充偵查，檢察院收集到萬姓男子與李姓男子等90多人互換淫穢影片、向400多個帳號出售淫穢影片的證據。今年3、4月份，檢察院依法將萬姓男子與李姓男子追訴到案。