張家界鐘乳石溶洞慘變垃圾山　官方通報：已清理14噸陳年垃圾

據此前報道，湖南張家界慈利縣通津鋪鎮長峪鋪村楊家坡一處天然鐘乳石溶洞內，被堆滿大量垃圾，堆積高度達7層樓，洞內污水因暴雨外溢，污染嚴重。當地居民指，清理過程中發現10年前的塑料瓶，估計垃圾已堆積6年左右。



湖南慈利縣環境風險隱患調查處置工作專班今日（4日）發布最新通報，公布楊家坡溶洞及東岳觀鎮彩球村大田坑天坑的污染整治進展，表示截至目前已清理14噸垃圾。



通報指出，楊家坡溶洞位於通津鋪鎮長峪鋪村十五組，深度約150米、呈漏鬥型、最窄處直徑約1.5米，洞內存有陳年垃圾、污水。因洞口作業面窄、內部結構覆雜，無法啟用吊裝設備，已採用高空作業下洞人工清運。截至目前，共清理垃圾約4噸。

此外，大田坑天坑位於東岳觀鎮彩球村九組，深度約70米、呈豎井型、洞口不規則、直徑約15米，洞內有陳年生活垃圾，暫未發現地下水流經。已第一時間疏通通道、加裝大型機械、組織專業人員清運。截至目前，共清理垃圾約10噸。

能令張家界積上6、7層樓高的垃圾量，實在誇張：（按圖了解）



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通報稱，慈利縣已制定《慈利縣溶洞（天坑）摸排治理工作方案》，聘請湖南省城市地質調查檢測所，對全縣溶洞（天坑）的數量、分布、利用、環境等情況進行深入排查，按照「一洞（坑）一策」開展系統治理。

此前報道提到，該溶洞屬喀斯特地貌，因地形覆雜，清理人員需用麻布袋裝運垃圾並吊升處理。當地政府表示，正對全域類似溶洞展開排查，重點整治生態破壞問題。因張家界以自然景觀聞名，溶洞本為珍貴地質遺產，卻淪為「垃圾山」，引發關注。