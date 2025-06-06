宇樹科技王興興：近幾年讓機械人進家庭幹活不現實　但有商業價值

今年央視春晚，宇樹科技G1機械人憑跳東北民俗舞蹈「扭秧歌」爆紅。在周五（6日）北京智源大會開幕式的「智源具身智能會客廳」環節，宇樹科技創始人兼CEO王興興坦言，當前讓人形機械人直接進入家庭承擔家務工作尚不現實，但其在娛樂表演與商業應用中的潛力正逐步顯現。



北京智源大會開幕式的「智源具身智能會客廳」環節。（澎湃新聞）

在對話環節中，北京智源人工智能研究院院長王仲遠主持討論，提出人形機械人參與體育賽事究竟是技術驗證還是「秀肌肉」的表演。王興興回應稱，不同機械人企業有各自的技術路線，宇樹科技的終極目標是讓人形機械人進入工廠或家庭，實現端茶倒水、洗衣做飯等功能。然而，他承認，短期內實現這一目標仍有挑戰。因此，當前通過跳舞、格鬥比賽等娛樂形式展示機械人的運動能力，是技術發展過程中的重要一步。

今年央視春晚，宇樹科技G1機械人憑跳東北民俗舞蹈「扭秧歌」爆紅。（央視截圖）

王興興強調，隨著AI技術的進步，未來家用機械人有望同時具備娛樂與實用功能。他還透露，宇樹科技的人形機械人在租賃市場表現火爆，顯示出一定的商業價值，證明當前的表演與比賽不僅是技術展示，也帶來了實際的產業效益。

針對近期創投界對人形機械人商業價值的質疑，北京人形機械人創新中心總經理熊友軍持樂觀態度。他介紹，世界人形機械人運動會將於今年8月在北京鳥巢舉行，涵蓋短跑、長跑、障礙賽、接力賽、足球、舞蹈等多項賽事。熊友軍表示，這場面向大眾的盛會旨在讓公眾直觀了解機械人技術的現狀與水平，通過趣味比賽普及科技知識，推動公眾對機械人技術的認知與接受。