王菲閃耀星空？　小行星獲命名「王菲星」　背後與一重要人物有關

國際天文學聯合會小天體命名工作組（WGSBN）發布的官方公告顯示，6月9日，經國際天文學聯合會小天體命名工作組批准，由國際上最多產的小行星獵手之一楊光宇發現的編號第34815號小行星，被正式命名為「王菲星」。



公告上的命名理由顯示，王菲是華語樂壇傳奇歌手、詞曲創作者及演員，作為標誌性的音樂人，她以空靈嗓音和獨特藝術理念跨越文化邊界，啟發了無數樂迷。在西方觀眾心中，她最為人熟知的角色是在王家衛執導的電影《重慶森林》與《2046》中的精彩演出。

國際天文學聯合會小行星命名工作組發布關於「王菲星」的官方公告。（WGSBN官網）

王菲在《重慶森林》中的造型。（《重慶森林》）

據介紹，一顆小行星被發現之初，國際小行星中心（MPC）會授予臨時編號。當觀測數據足夠多，能夠精確地確定軌道並預測未來位置時，才可能被授予永久編號。小行星的發現者對其擁有命名權，這也是各類天體中唯一可以根據發現者意願進行提名並得到國際命名的天體。

王菲星軌道示意圖。（NASA官網）

「王菲星」是香港天文學會前會長楊光宇在2001年9月20日發現，除了以親人好友的名字來命名小行星，楊光宇還常用演藝界人物的名字，如林青霞、鄧麗君、劉德華、張國榮、李安等。此外，楊光宇還曾將兩顆小行星命名為「李白」和「杜甫」。

楊光宇是國際上最多產的小行星獵手之一，據不完全統計，他發現的獲得永久編號的小行星已達2000多顆，也具有這些小行星的命名權。