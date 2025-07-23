有片｜重慶水上樂園遊客觸電倒伏池邊　官方：路燈線路絕緣層破損

重慶有水上樂園漏電，有遊客觸電受傷。目前，涉事水上樂園已暫停營業，檢修設備。官方通報稱，經初步核查，因水上樂園內一處路燈線路絕緣層破損引發欄桿帶電，導致1人觸電，3人受嚇。



事發於7月19日，重慶萬州威尼斯水上樂園。影片顯示，有人倒伏在泳池邊，一名身穿黃衣的救生員上前試圖將他拉出池邊，但一接觸對方身體便立即縮手，疑似觸電的他一邊大叫一邊跑開。另一名手持木掃帚的救生員也試圖救人，結果滑倒在地，旁邊的遊客大呼「那裏面（泳池）有電」。

有人倒伏在泳池邊，身穿黃衣的救生員上前試圖將他拉出池邊。（影片截圖）

救生員試圖拉出倒伏在泳池邊的遊客。（影片截圖）

結果救生員一接觸到遊客身體便立即縮手。（影片截圖）

疑似觸電的救生員一邊大叫一邊跑開。（影片截圖）

《南方都市報》報道，7月22日，涉事水上樂園的工作人員稱，目前樂園已經暫停營業，正在檢修設備，何時恢復營業仍需等待官方通知。重慶市萬州區應急管理局工作人員表示，事故正在調查中。

重慶市萬州區文化和旅遊發展委員會辦公室工作人員稱，經了解，倒伏在泳池邊的遊客是輕微受傷，「被漏電的彩燈電了一下。其他人是被嚇到滑倒了，並非觸電」。

手持木掃帚的救生員也試圖救人，結果滑倒在地。（影片截圖）

手持木掃帚的救生員也試圖救人，結果滑倒在地。（影片截圖）

7月22日，萬州威尼斯水上樂園事件調查組發布情況通報，7月19日晚上7時30分許，該區威尼斯水上樂園發生一宗遊客觸電引起身體不適事件。接報後，應急、文旅、公安等單位立即趕赴現場。經初步核查，因該水上樂園內一處路燈線路絕緣層破損引發欄桿帶電，導致1名遊客觸電，3名遊客受到驚嚇。

事發後，相關單位及時將身體不適的4名遊客送院檢查，經檢查，4名遊客身體無大礙，現已出院。相關單位到現場後，第一時間組織疏散人群、封閉現場並責令該樂園停業整頓。

目前，已成立由區應急管理局牽頭的事件調查組，進一步查明事件原因。同時，在全區全面開展安全隱患排查整治，持續加強安全監管，維護安全穩定環境。