西藏新品種？景區牽「拉布拉多獒」誆客　網民合照全被騙

西藏知名景點羊卓雍措湖近日爆出「掛羊頭賣狗肉」事件，有遊客發現景區內聲稱提供「與藏獒合影」的服務，實則是由拉布拉多犬戴上毛領假扮。影片在社群平台流傳後引發熱議，更有網民翻查舊照，驚覺自己過去的「藏獒合影」其實也是被冒充。



綜合內地媒體報道，一名張姓女子日前前往羊卓雍措旅遊，在景區內看見有人牽著一隻疑似藏獒供人合照。她覺得有異，於是拍下影片上傳社群平台，影片中她笑說「別人都是藏獒，你是嗎？你不是個拉布拉多套了個圈嗎？」畫面中可見，疑似狗主人的男子見狀後匆忙擋住狗，先拍狗脖子上的圍脖裝飾，再拉了一下牽繩，神情略顯尷尬。

有網民發現「拉布拉多獒」並上傳網絡，進而引發熱議。（微博）

影片引起大量網民關注，有人留言調侃，寫下「當你誇大簡歷，但仍得到了這份工作」、「他旁邊連拉布拉多都不是，薩摩耶都當上藏獒了」、「拉布拉多：他們說有薪水領我就來了」、「想起了那個肯亞的直播間，金毛裝獅子」、「太假了，真正的藏獒應該不是那樣裝扮，景區管理也有點問題啊」、「笑掉大牙，哪哪都有假」。

不少人看到影片後開始翻查自己過往的西藏旅行照片，也驚訝發現合影中的「藏獒」其實是拉布拉多或其他犬種。有網民留言，稱「把西藏的圖翻出來，好像還真是，哈哈哈」、「我去翻看我的照片，去你瑪德」、「天殺的…去翻了我之前的照片，真有一隻是拉布拉多」、「前幾天剛拍完」、「我趕緊去看以前拍得」。

有網民發現西藏知名景點與藏獒合影的犬隻竟是拉布拉多、薩摩耶所假扮的。（微博）

張女在7月23日將該段影片上傳網絡後，相關爭議迅速發酵。對此，羊卓雍措景點相關工作人員回應表示，景區並無設置與藏獒合影的官方業務，「狗是村民遷來的在景區下面，不在景區範管轄圍。」

然而，部分網民對此說法並不買帳，認為不論是否官方經營，景區入口即是遊客接觸的第一印象，應負起管理與提示責任。有人指出，對消費者而言，這種情況就是「掛羊頭賣狗肉」的詐欺行為。

有網民探討此事背後應該被關注的事情。（微博）

另有聲音關注動物權益問題。拉布拉多犬長時間配戴毛領並供人拍照，可能產生壓力與不適反應。有網民批評，真正的藏獒代表西藏文化中的神聖意涵，如今卻被任意取代，容易誤導遊客對當地文化的認知。