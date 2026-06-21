中山3歲半女童遭幼兒園老師暴力餵食　涉事老師被拘留兼停職

據《南方網》此前報道，廣東一位三歲半女童小婷的父親劉先生反映稱，孩子遭幼兒園老師暴力餵食，頸部、唇部等多處受傷。6月21日，廣東中山三角鎮宣傳和教體文旅辦公室發佈情況通報稱，目前，幼兒園已對涉事人作出停職處理，公安機關已根據調查情況對其依法拘留。



廣東中山3歲半女童遭幼兒園老師暴力餵食。（影片截圖）

廣東中山3歲半女童遭幼兒園老師暴力餵食。（影片截圖）

閉路電視畫面顯示，17日11時30分許，孩子們圍坐在一起吃飯時，一名男老師左手拿起餐具頂住小婷下頜，右手用力往嘴裏餵食，動作粗暴，其間多次對孩子呵斥。約兩分鐘後，該男老師拎起小婷的胳膊，將其帶離餐桌。

廣東中山3歲半女童遭幼兒園老師暴力餵食。（南方網）

女孩父親劉先生稱，幼兒園使用的是不鏽鋼餐具，才導致孩子受這麼重的傷。他當晚隨即帶孩子到醫院就診並報警。病歷顯示，小婷面部、下頜、頸部多處皮膚瘀紫，上下唇紅粘膜表面見血痂；診斷為面部、下頜、頸部皮膚軟組織挫傷、唇挫傷。

醫院診斷證明。（南方網）

官方通報

6月21日，廣東中山三角鎮宣傳和教體文旅辦公室發佈情況通報稱，目前，幼兒園已對涉事人作出停職處理，公安機關已根據調查情況對其依法拘留。

立案告知書。（南方網）

三角鎮宣傳和教體文旅辦公室正積極配合家長做好幼兒診療及身心健康監測，並對涉事幼兒園日常管理和教職工履職情況進行深入調查，如有違法違規行為，將依法依規嚴肅處理。