女子信訪遭法院局長深夜電話索賄和性騷擾 爆曾遭圍打扒衣羞辱
河北一名女債權人墊資千萬建廠獲勝訴判決卻面臨「執行難」，今年5月前往信訪時遭當地法院執行局長郭紅波電話電話攔截，被對方以幫她「協調案件」為由索要財物，更是深夜反覆打電話以低俗語言進行性騷擾，還狂言該院院長馮志勇「看上你了」。事件隨着通話錄音曝光引發公憤，郭紅波否認並稱被誣陷。
8月4日，邯鄲市中級人民法院發布通報，證實郭紅波確實向女子說過不當言論，已對其作出停職處理決定。
據内媒《新黃河》報道，42歲的女當事人武麗娜是一宗工程款勝訴案的實際債權人，自2019年獲勝訴判決後，陷入多年的執行拉鋸戰，期間歷經查封程序違法、租金被截留等困境。今年5月25日，武麗娜趁邯鄲市委書記公開接訪日，前往市信訪局反映問題。
豈料邯鄲市叢台區人民法院執行局長郭紅波透過電話攔截她上訪，口頭許諾武麗娜會協調解決全部糾紛，哄騙她放棄信訪。出於信任，武麗娜暫停反映問題，但沒想到當晚郭紅波主動打電話以「協調案件」為由索要財物，直言「缺錢」，要求「送點錢」。
索賄未果後，郭紅波反覆撥打電話進行低俗騷擾，主動講述私生活淫事，除了誇讚武麗娜「長得漂亮」，還稱：「馮院(叢台區法院院長馮志勇)喜歡你，我可以從中促成，你自己把握機會。」
武麗娜表示，馮院長年齡足以做其長輩，此番言論極不合分寸，但礙於對方手握公權力，當時「害怕不敢反駁，也不敢掛斷電話」。
除了被性騷擾，武麗娜還透露，2025年6月，她應約前往法院提交舉報材料時，竟遭多名法院工作人員圍堵並限制人身自由長達三天。第三天深夜，十餘名男性工作人員對她實施暴力毆打，甚至當眾撕扯、扒掉其上衣肆意羞辱，致其身體多處受傷送院。當時她表哥在現場錄像，但部分影片被強制刪除。
事後，法院為打壓武麗娜維權，對她處以15日司法拘留，關押5天後逼其簽署不再信訪、舉報的保證書。7月28日，法院約談武麗娜做筆錄，警示其禁止在網絡發聲。
面對舉報，涉事執行局長郭紅波矢口否認，堅稱「那是誣陷我」，對於通話錄音他則不回應，而涉事的馮志勇院長則表示稱「絕對不可能(對郭紅波說這樣的話)」。
隨着事件越演越烈，武麗娜向邯鄲市紀委監委實名舉報。8月4日，河北省邯鄲市中級人民法院於發佈官方通報，證實網上流傳的不當言論通話錄音確係郭紅波本人，院黨組已對其作出停職處理決定，下一步將依規依紀依法嚴肅處理。