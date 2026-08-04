女子信訪遭法院局長深夜電話索賄和性騷擾　爆曾遭圍打扒衣羞辱

河北一名女債權人墊資千萬建廠獲勝訴判決卻面臨「執行難」，今年5月前往信訪時遭當地法院執行局長郭紅波電話電話攔截，被對方以幫她「協調案件」為由索要財物，更是深夜反覆打電話以低俗語言進行性騷擾，還狂言該院院長馮志勇「看上你了」。事件隨着通話錄音曝光引發公憤，郭紅波否認並稱被誣陷。



8月4日，邯鄲市中級人民法院發布通報，證實郭紅波確實向女子說過不當言論，已對其作出停職處理決定。



邯鄲市叢台區人民法院執行局長郭紅波深夜反覆打電話性騷擾信訪者。（新黃河）

面對舉報，郭紅波矢口否認，稱「那是誣陷我」。（網絡圖片）

據内媒《新黃河》報道，42歲的女當事人武麗娜是一宗工程款勝訴案的實際債權人，自2019年獲勝訴判決後，陷入多年的執行拉鋸戰，期間歷經查封程序違法、租金被截留等困境。今年5月25日，武麗娜趁邯鄲市委書記公開接訪日，前往市信訪局反映問題。

豈料邯鄲市叢台區人民法院執行局長郭紅波透過電話攔截她上訪，口頭許諾武麗娜會協調解決全部糾紛，哄騙她放棄信訪。出於信任，武麗娜暫停反映問題，但沒想到當晚郭紅波主動打電話以「協調案件」為由索要財物，直言「缺錢」，要求「送點錢」。

索賄未果後，郭紅波反覆撥打電話進行低俗騷擾，主動講述私生活淫事，除了誇讚武麗娜「長得漂亮」，還稱：「馮院(叢台區法院院長馮志勇)喜歡你，我可以從中促成，你自己把握機會。」

武麗娜表示，馮院長年齡足以做其長輩，此番言論極不合分寸，但礙於對方手握公權力，當時「害怕不敢反駁，也不敢掛斷電話」。

涉事的馮志勇院長表示稱「絕對不可能(對郭紅波說這樣的話)」。（互聯網圖片）

除了被性騷擾，武麗娜還透露，2025年6月，她應約前往法院提交舉報材料時，竟遭多名法院工作人員圍堵並限制人身自由長達三天。第三天深夜，十餘名男性工作人員對她實施暴力毆打，甚至當眾撕扯、扒掉其上衣肆意羞辱，致其身體多處受傷送院。當時她表哥在現場錄像，但部分影片被強制刪除。

事後，法院為打壓武麗娜維權，對她處以15日司法拘留，關押5天後逼其簽署不再信訪、舉報的保證書。7月28日，法院約談武麗娜做筆錄，警示其禁止在網絡發聲。

面對舉報，涉事執行局長郭紅波矢口否認，堅稱「那是誣陷我」，對於通話錄音他則不回應，而涉事的馮志勇院長則表示稱「絕對不可能(對郭紅波說這樣的話)」。

隨着事件越演越烈，武麗娜向邯鄲市紀委監委實名舉報。8月4日，河北省邯鄲市中級人民法院於發佈官方通報，證實網上流傳的不當言論通話錄音確係郭紅波本人，院黨組已對其作出停職處理決定，下一步將依規依紀依法嚴肅處理。