老人棋牌館暈倒　店主幫扶送醫遭家屬索賠10萬　網民：誰敢當好人

湖南衡陽一老人身體不適在棋牌館門口凳子上休息暈倒，店主幫扶送醫後老人死亡竟遭家屬索賠10萬元（人民幣，下同），家屬更揚言如果店主不支付要把屍體停放在棋牌館前，雙方在最終在相關部門協調下支付了1.9萬元，引發網民批評。



祁東縣司法局表示，已就店主幫扶老人遭索賠一事介入調查。內媒《紅網時刻》報道則稱，確認店主沒有過錯，不承擔法律責任。後店主出於人道主義關懷，一次性幫扶死者家屬1.9萬元，但網民對該說法並不滿意，抨擊是變相的「敲詐勒索」、「助長歪風」。



據《羊城晚報》等內媒報道，8月17日湖南衡陽一名老人在街上突感不適，於是進入就近一間棋牌館休息，期間女店主肖愛華發現坐在椅上的老人似已昏迷，於是第一時間將老人抱到地上急救並報警。救護車抵達後，女店主又幫忙送老人上車，但送院搶救無效不治。

8月17日湖南衡陽一名老人在街上突感不適，於是進入就近一間棋牌館休息。

涉事棋牌館店主李先生近日表示，老人逝世後，其家屬以長者在自己店內死亡為由，要他負責，賠償10萬元人民幣，還要脅如不就範，便把死者屍體放到其店門前。雖然經司法、派出所調解，及觀看事發時的CCTV後，認定店家並無過錯，但李先生為怕繼續遭受滋擾，最後太太肖愛華以「人道主義補償」之名，賠了1.9萬元予死者兒子。

事件在內地引發廣大爭議。許多網民抨擊讓「善良人被敲詐」、「誰以後還敢做好事？」，更有網民批評老人家屬是「恩將仇報」。隨著輿論延燒，當地司法部門正式介入調查，提出全額返還店家支付的1.9萬元補償款。

另外，也有湖南企業送上了2萬元慰問金。肖愛華一家表示，這兩天有很多人對他們表示了慰問和鼓勵，感覺很溫暖。肖愛華表示，以後再遇到需要幫助的事或人，還是會站出來，「盡自己一份力去幫一把」。

期間女店主肖愛華發現坐在椅上的老人似已昏迷，於是第一時間將老人抱到地上急救並報警。救護車抵達後，女店主又幫忙送老人上車，但送院搶救無效不治。

針對這起爭議事件，《南方+》記者採訪廣東智洋凱成律師事務所蒙雪律師。蒙雪律師表示，依據《民法典》確立的無過錯即無賠償原則，本案當中店主無需承擔法定賠償責任。店主夫婦允許老人就近休息，發現老人暈倒後及時施以救助、第一時間撥打急救電話送醫，整套行為屬於善意緊急救助，受民法典「好人條款」保護。

蒙雪律師表示，老人不是棋牌室顧客，與店主夫婦不存在合同關係，沒有保障人身安全義務，允許老人就近休息，本質是一種施惠行為，除非店主夫婦施惠行為存在故意和重大過錯，導致老人身體受到傷害，且店主夫婦的行為與老人的傷害存在因果關係，店主夫婦才承擔相應的法律責任。

老人由於自身原因病倒，店主夫婦緊急救助，撥打120送老人緊急就醫，是一種緊急救助行為，符合《民法典》第一百八十四條規定，救助人不承擔民事責任。該規定是國家為保護助人為樂，弘揚正氣，在法律層面給予救助人法律保護。

蒙雪律師指出，事件裏出於維穩而採取的「花錢平事」式調解，雖然能夠快速平息矛盾，但也存在隱患。如果無過錯的救助者迫於壓力掏錢了事，容易變相助長不合理索賠，在一定程度上消解了「好人法」的立法初衷，會讓公眾產生「救人就要承擔風險」的心理負擔，打擊社會互助善意。