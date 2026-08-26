西藏泥石流釀重大傷亡　泥漿夾雜樹木鐵皮　親歷者倒車逃離現場

《新華社》消息，8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。吉隆口岸方向道路中斷。通過無人機觀察，吉隆口岸有建築被掩埋。目前，武警日喀則支隊官兵已前往現場處置。事故造成至少16人死亡，當地旅遊局並把384名失去聯絡的旅客列為失蹤，包括291名外國遊客及93名尼泊爾人。



一名親歷者方女士表示，他們原計劃上午前往尼泊爾，在行駛到距離口岸處四公里左右的地方，「前方的樹木、電線桿這些全部倒了，大水捲來碾着我們，我們不敢掉頭，只能往後面倒車。」她表示，在口岸的朋友現在還聯繫不上。



8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。據航拍畫面顯示，河谷裏面湧現出很多泥漿，泥漿順着河道而下，流速很快。（央視新聞）

親歷者：倒車逃離現場，口岸朋友聯繫不上

綜合內媒《瀟湘晨報》、《新京報》報道，8月26日下午，親歷者方女士表示，上午他們計劃從吉隆鎮前往尼泊爾，原本打算9點出發，因起晚耽擱到10點左右。方女士稱，吉隆鎮距離吉隆口岸約20公里，正常開車過去只要40分鐘左右，在行駛到距離口岸處四公里左右的地方時，她看到「前方的樹木、電線桿這些全部倒了，大水捲來碾着我們，我們不敢掉頭，只能往後面倒車。」

2026年8月26日，尼泊爾警方在X發布當地山泥傾瀉現場的影片，顯示驚濤駭浪吞噬樹木與建築的情形。（網頁截圖）

2026年8月26日，尼泊爾警方在X發布當地山泥傾瀉現場的影片，顯示驚濤駭浪吞噬樹木與建築的情形。（網頁截圖）

方女士說，後面陸續有車過來，他們招手示意不要過去，「退了三公里左右，水勢才沒有那麼凶。」有一輛通訊的車不顧勸阻往前開，說前方有通訊設備損壞了，之後也退了回來。她稱，停車後有濃霧襲來，周邊環境都看不清楚，「我們還有後面的人都下車，都在討論這件事，聯繫親戚朋友。警車接着陸續就來了。」目前，方女士退回到了吉隆鎮，吉隆鎮未受到影響。下午5時許，方女士表示，她在口岸朋友現在還聯繫不上。

2026年8月26日，尼泊爾警方在X發布當地山泥傾瀉現場的影片，顯示驚濤駭浪吞噬樹木與建築的情形。（網頁截圖）

另一名遊客表示，今天上午11點左右，其前往吉隆口岸，過關前往尼泊爾。在距離吉隆口岸大約4公里處被攔，聽說前方發生了泥石流，路被沖垮，無法前進。中途有很多警車、救護車等經過。該名遊客稱，有前方折返人員稱，距口岸2到3公里處有泥石流塌方，水流到路上，大概有半腿的深度。

泥漿夾雜樹木、石頭及被沖垮的房屋鐵皮

一名在尼泊爾口岸一側的遊客表示，目前正值尼泊爾雨季，當地一直有小型山體滑坡（山泥傾瀉），車輛難以通行，不少當地人以及遊客都被困於此。

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。據航拍畫面顯示，河谷裏面湧現出很多泥漿，泥漿順着河道而下，流速很快。（央視新聞）

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。據航拍畫面顯示，河谷裏面湧現出很多泥漿，泥漿順着河道而下，流速很快。（央視新聞）

26日上午，該名遊客突然聽到山體被撕裂的轟鳴聲，河谷裏面湧現出很多泥漿，泥漿順着河道而下，流速很快，泥漿里夾雜着樹木、大石頭以及被沖垮房屋的鐵皮。其稱，尼泊爾海關附近也有建築被泥石流沖垮。「當時很害怕，都不敢想像自己能遇到這麼大的泥石流，身體都在發顫，現在也還在顫抖。目前所處的地方是比較安全的，如果今晚再下一場大雨的話，也會比較危險。」

救援人員：下午5時仍無法抵達核心受災區

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一名現場救援人員表示，下午5時許，泥石流水流速度放緩，但人員和車輛仍無法抵達核心受災區。「有大型機械正在作業，挖土開路。」事發前，上游居民曾拍到，尼泊爾一側的山體附近有大量水湧出，「水從尼泊爾那邊沖來。」

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（新華社）

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。據航拍畫面顯示，河谷裏面湧現出很多泥漿，泥漿順着河道而下，流速很快。（央視新聞）

據《央視新聞》報道，災害發生後，根據應急管理部統一調度，中國安能集團第一時間啟動應急響應機制，迅速統籌部署應急救援力量，從北京、拉薩、成都、重慶等地調集地質、工程、救援等技術專家和搶險骨幹第一梯200人，攜帶多功能偵測無人機、三維激光掃描儀、生命探測儀、大型工程搶險裝備120台（套），奔赴受災區域開展搶險救援工作。

第二梯隊100人隨時做好增援準備。救援力量抵達災害現場後，將第一時間展開人員搜救、現場勘查、監測預警等相關工作。