85後女生自學AI不到半年　獨力製作歷史短劇播放量破億成現象爆款

內地「85後」女生晚晚自學人工智能（AI）工具，一邊撰寫劇本，花兩個月獨力完成48集AI歷史短劇《硯邊青梅》，她一人包辦編劇、導演、剪輯及美術指導，作品在短劇平台紅果的播放量突破1億，抖音相關話題搜尋量亦超過2億。



內媒《封面新聞》報道，晚晚創作AI歷史劇的念頭源自一幅書法作品。她觀看竇文濤主持的節目《圓桌派》時，認識顏真卿的《祭侄文稿》，其後又在《國家寶藏》的《顏氏家廟碑》一集中，了解到顏真卿及其家族的故事。

根據介紹，《硯邊青梅》講述《祭侄文稿》中顏真卿的侄子顏季明，在安史之亂期間作為傳信使奔走於烽火之間，最終在城破後殉難的故事。

AI短劇《硯邊青梅》爆紅，且僅出自一個人製作。（微博）

晚晚表示，她自4月開始學習使用AI工具，主要用LibTV工作流搓劇，當中劇本和台詞仍由她親自撰寫，但會詢問AI劇情是否合理。遇到唐代天寶年間行酒令等具體情節時，也會使用AI校對是否符合史實。

她認為，文字工作者使用AI工具具有天然優勢，「我做過腳本、策劃、編輯、校對、剪輯、排版，而用AI最重要的是統籌」。

從撰寫文本、製作分鏡，到調整AI生成畫面、剪輯及校對，全部由晚晚一人完成，她表示，AI負責將腦中的畫面呈現出來，但審美判斷、歷史氛圍及人物氣質，仍要靠創作者逐幀處理。

短劇爆紅後，不少年輕觀眾開始閱讀《祭侄文稿》原文，查閱顏氏家族史料，甚至前往西安碑林博物館尋找顏真卿的作品。西安碑林博物館、石家莊正定古城及土門關，也成為觀眾的線下打卡地點。

顏真卿《祭侄文稿》被封為「天下第二行書」，真跡藏於台灣故宮博物院。（翻攝自YouTube）

晚晚其後以「顏季明千年後歸來」為主題，與西安碑林博物館共同製作影片，並與石家莊文旅合作推出「顏季明千年後歸關」主題影片。