慳錢變攞命！陝西男網購4.5元｢聚能環｣　致妻兒一氧化碳中毒亡

陝西省榆林市一名男子為節約燃氣費，2023年11月在網上花費4.5元（人民幣，下同）購入標榜「燃氣省一半」的燃氣灶聚火防風罩（又稱聚能環），豈料這款產品嚴重阻礙空氣流通，導致天然氣不完全燃燒並釋出大量一氧化碳，造成家中妻子和兒子中毒身亡。



今年9月，榆林市中級人民法院二審維持原判，死者及家屬承擔30%責任，生產者、銷售者及電商平台須承擔70%賠償責任，涉款逾150萬元。



電商平台在售的燃氣灶聚火防風罩，售價僅6.5元。（互聯網圖片）

呂先生在網上花費4.5元購入標榜「燃氣省一半」的燃氣灶聚火防風罩。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，事發於2023年12月25日，陝西呂先生先後接到妻子工作的超市與兒子的學校來電，指二人無故缺勤缺課。當時他在外打工，只能急忙委託房東上門查看。房東破窗入屋後發現，呂先生的妻子和兒子已死亡。

陝西省榆林市當地警方出具的調查報告顯示，二人死因為「天然氣中毒致死，具體死因進一步調查當中」。

事後，呂先生懷疑，妻兒無故死亡可能與他網購的燃氣灶聚火防風罩（又稱聚能環）有關。他回憶，當年11月在網上刷到這款超1000人付款、售價僅4.5元的聚能環，當時被封面「燃氣省一半」等字眼吸引，想着可以省錢便下單購入。

然而，安裝不久後，一家三口便頻繁出現頭暈、噁心、嘔吐等不適。呂先生的妻子還曾抱怨，稱自從用上這個聚能環，屋内就嗆得很，「有股乾鍋味」。

事故發生後，呂先生的親戚和代理律師曾使用可燃氣體檢測儀實測，發現未安裝聚能環時，10分鐘內甲烷濃度均未達報警值；而使用聚能環後，僅4分鐘即觸發低報警值。有購買過該聚能環的消費者曾在網上評價「熄火。差點出事！」

内地已有多宗因安裝聚能環、節能環導致燃氣燃燒不充分釋放一氧化碳中毒身亡的案例。（新華社）

2024年，呂先生起訴聚能環銷售者、生產者、電商平台、燃氣公司及房東，希望賠償死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰金、懲罰性賠償金等，並希望下架相關「燃氣聚能環」產品。

榆林市榆陽區人民法院認為，現場情況顯示燃氣灶上加裝有聚能環，呂先生一家曾在安裝聚能環後出現身體不適並就診，家中監控未發現其他導致死亡的狀況，加上全國各地有多宗因安裝聚能環導致燃氣燃燒不充分釋放一氧化碳中毒身亡的案例，最後認定應為燃氣灶加裝聚能環導致燃氣燃燒不充分，釋放一氧化碳導致死亡。

「聚能環」若使用不當會阻擋氧氣供給，導致因燃氣燃燒不充分而產生一氧化碳等有毒氣體。（互聯網圖片）

2025年4月，榆林市榆陽區人民法院作出一審判決，死者及家屬承擔30%責任；生產者承擔40%賠償責任約86萬元；銷售者承擔30%責任約65萬元，平台承擔連帶責任。對此，死者家屬、生產者、銷售者、平台均提起上訴，但榆林市中級人民法院於2026年9月2日作出二審判決，維持原判。

據《都市快報》報道，「聚能環」又稱聚火罩、節能環，在電商平台宣稱可防風、節能、提高熱效率，能大大節約燃氣費，可實際上「聚能環」 不僅沒效果，若使用不當還會阻擋氧氣的供給，導致因燃氣燃燒不充分而產生一氧化碳等有毒氣體。近年來，內地已發生多宗因使用聚能環而導致一氧化碳中毒的事件。