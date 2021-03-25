陝西男員工業績差遭高層用煙頭燙臉「長點記性」　傷人者被刑拘

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-25 18:04

為了提高公司業績，不少企業都會對員工實施「賞罰分明」制度。然而，陝西西安市某能源公司員工劉堯（化名）近日在網上舉報稱，因為自己業績差，上月初在公司聚餐時，遭總經理高某亭「侮辱性懲罰」，包括用煙頭燙傷其臉頰，並稱「疼才能長記性」。 西安市公安局高新分局昨日（24日）發通報稱，高某亭因涉嫌故意傷害罪，已被警方依法刑事拘留。 目前，劉堯已決定待事件處理完成後離職，後續將接受心理治療。

劉堯右側臉頰燙傷。（網上圖片）

劉堯今年37歲，是某能源控股有限公司全資子公司陝西某能源發展有限公司員工。今年2月5日晚，劉堯出席公司聚餐，惟他入席後，高某亭便開始言語挑釁，多次重複稱「我從小習慣就喜歡殺個雞，宰個羊，一定要放血，讓他意識到疼」，並提到劉堯及其他幾位同事業績不好，需要「被收拾」。

劉堯表示，當時自己正與其他人談話，惟高某亭突然將煙頭按在其臉上。他起初以為是有人不小心，結果轉頭查看時，對方再用煙頭燙傷其臉部。隨後，高某亭當眾詢問他「疼不疼？燙不燙？疼就對了，這樣你才能長點記性」。

劉堯右側臉頰有兩處不規則燙傷。（網上圖片）

據西安高新醫院的急診病歷顯示，劉堯因煙頭燙傷導致右側臉頰疼痛2小時；由圖片可見，其右側臉頰有兩處不規則燙傷。劉堯表示，目前傷勢已恢復，但仍有疤痕，醫美人士稱疤痕可以減淡但無法確保消失。

劉堯透露，高某亭曾多次要求私下和解，並道歉稱自己當天是「喝多了不小心燙傷他」，惟劉堯認為對方態度不端，拒絕接受。

據了解，涉事公司曾於本月2日召開反思會，除了向劉堯道歉，更即場對高某亭作出處分。劉堯未有出席反思會，但得知公司要處罰高某亭3個月績效。不過，他透露其公司是由河北省公司代管，而高某亭是河北省公司的常務副總經理，兼任陝西某能源公司的負責人。

劉堯認為，高某亭的人事關係和工資關係都不在陝西，且公司作為下級單位，又如何處罰高層任免的幹部，因此質疑該處分的有效性。劉堯又稱，高某亭用煙頭燙傷他以及當時的言行是一種侮辱，因此他對公司及高某亭的處理態度都不滿意，唯一訴求是公司成立調查組嚴肅處理，涉及違法犯罪移交司法機關，還他一個公道。

劉堯表示，本次事件對他造成極大的身心傷害，公司對員工利益受到侵害一直不聞不問，是一種非常冷血、漠視的企業文化，他是不耻為伍，因此決定待事情處理完成後將離職，並將於稱後接受臉部及心理治療。

（封面新聞）