近日，甘肅省隴南市轄下的一個小縣城——兩當縣，就因為地廣人稀、生活步調極度悠閒而在內地網絡意外爆紅。內地旅遊博主「混市井的小H」拍片驚嘆，這座常住人口不足4萬的小城，全縣竟然只有5架的士營運，當地居民更豪言「這裡連老鼠都沒有」，被一眾網民封為完美的「慢活天堂」。



有媒體盛讚，「當其他城市忙著比高樓、比商場、比交通建設，這座甘肅小城卻靠著5輛計程車、免費公車及悠閒的生活步調走紅」。



全縣僅5架的士營運 常住人口不足4萬

一名旅遊博主日前在社交平台上載了一段推介甘肅兩當縣的短片，直言「在這裡我感受到了很多美好」。博主在片中提到，這座縣城的城區常住人口不足一萬人，而最令人震驚的是，全個縣城竟然只有5架的士在營運。影片中，一名女的士司機一邊駕車，一邊向博主介紹當地的風土人情，畫面盡顯這座山區小城淳樸、慵懶的生活節奏。

除了的士數量極少，博主更發現當地街道異常乾淨，幾乎見不到垃圾。有居民更向他表示，兩當縣乾淨得「連老鼠都沒有」，隨時是全國唯一的「無鼠」縣城。這段展現極致「慢活」的短片隨即在網上引起轟動，點讚數極速突破3萬次，數字幾乎與全縣的常住人口相若。

針對「全縣僅有5部的士」的超現實說法，兩當縣交通運輸局工作人員其後向傳媒證實，目前縣城確實只有一間的士公司，全縣也真的只有5架的士在營運，但縣內亦設有免費公交車供市民乘搭。至於人口方面，據官方發布的2025年統計數據顯示，兩當縣全縣常住人口約為3.75萬人，當中城鎮人口約為1.97萬人。

秋季賞楓勝地 網民羨慕：太適合躺平

兩當縣位於陝、甘、川三省交界的秦嶺山區，除了慢活節奏吸客，當地的旅遊資源亦相當豐富。兩當縣文廣旅局人員介紹，當地四季皆宜旅遊，尤其以秋季漫山紅楓最為迷人。遊客不僅可參觀兩當兵變紀念館、雲屏三峽自然風景區及張果老養生文化旅遊景區，還能品嚐洋芋攪團、麵皮、柴火雞及雲屏蜜酥等特色地道美食。

這股「小城慢活」熱潮惹來大批網民熱議，不少身處大城市的打工仔紛紛留言表示羨慕：「這才是生活，太適合躺平了」、「我現在住的小區都有兩萬人，大城市實在太吵」、「這是甘肅嗎？沒想到西北的山可以這麼綠，街道這麼乾淨」。有曾到訪的網民熱情推介，指每年4月中旬天氣回暖，以及長假期時「人少景美」，是到兩當縣「避世」的最佳時機。