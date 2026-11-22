山東威海越冬大天鵝群中近日驚現一隻來自北極圈的「迷鳥」雪雁，由於體型較嬌小，進餐時屢遭壯碩的大天鵝「用屁股擠開」撿食粟米粒，卻因「呆萌」的模樣引起網民熱議。經觀鳥組織透過其腿上的環誌核查，證實這隻雪雁是在加拿大北極圈拜洛特島（Bylot Island）佩戴環誌的雌性幼鳥，亦是中國境內首例及唯一目擊紀錄。



《大眾日報》報道，這隻羽毛潔白如雪、尾尖帶黑的雪雁，藏身在山東威海的天鵝群中，雖然進食時常被體型龐大的大天鵝用屁股擠開，只能輪候啄食剩餘的粟米粒，但因同屬植食性鳥類，雙方並無攻擊傷害。

這隻羽毛潔白如雪、尾尖帶黑的雪雁，藏身在山東威海的天鵝群中。（大眾日報）

青島市觀鳥協會會長薛琳介紹，這隻雪雁原生家園遠在北極圈的苔原地帶，本該飛往日本越冬，疑受天氣干擾，或遷徙途中脫群獨自偏離航線，機緣巧合隨大天鵝群落腳山東威海。按照雪雁的遷徙習慣，明年春天牠會返回北極圈。

雪雁的腿上戴了鳥類環誌，編號「2297-17866」。經過內地多間觀鳥組織協同核查信息，這隻雪雁是2025年6月8日在加拿大拜洛特島佩戴環誌的雌性幼鳥，成為國內首例、亦是迄今為止唯一一例目擊到的加拿大環誌雪雁。

這隻羽毛潔白如雪、尾尖帶黑的雪雁，藏身在山東威海的天鵝群中。（大眾日報）

山東威海榮成是「中國大天鵝之鄉」，也是亞洲主要大天鵝越冬棲息地，每年秋冬均有上萬隻大天鵝跨越數千公里從西伯利亞、蒙古國等地飛抵此地棲息。截至11月9日，來威海越冬大天鵝數量已突破3600隻，全市大天鵝棲息地達22處。

《威海市濕地保護辦法》明確規定，每年11月1日至次年3月1日為「大天鵝重點保護期」。當地透過退養還海及增殖大葉藻等舉措，為大天鵝打造優良的棲息環境。

網民睇法：

來吧來吧，不就是一雙筷子的事兒！

吃完山東飯，回家路上更有勁了！

有朋自遠方來，不亦樂乎！

罕見來客翩然而至，是濕地生態向好的信號。一方宜居淨土，總能留住不期而遇的生靈。

良好的生態環境吸引了雪雁

希望小家夥在山東愉快生活，早日回歸族群

走錯越冬路線，卻遇見一方宜居濕地，願這隻小雪雁在榮成平安過冬。

