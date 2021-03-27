卡船又卡路｜長榮貨櫃車橫躺南京高速　長雅輪在台北港被撞凹煙囪

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-27 22:34

周二（23日），台灣長榮海運公司（Evergreen）大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）在埃及蘇彜士運河（Suez Canal）擱淺，至今已是第四日，目前仍未有脫困。 周六（27日）則再度傳出與長賜號同級的貨輪「長雅輪」煙囪在台北港因橋式起重機操作失當被撞歪、變形，一度卡在台北港動彈不得。長榮隨後回應稱，貨櫃船煙囪遭碰撞後凹損，但並無卡在台北港。

長榮表示，長雅輪於台北港作業時遭橋式機碰撞，導致該貨櫃船煙囪凹損，但不影響船舶適航性及正常排煙功能，長雅輪已確認安全無虞，並依原訂時程於14:12開航，沒有網傳卡住台北港的情事。

航港局也回應，初步判斷事故原因是橋式起重機操作人員失誤，沒有看到導致擦撞，但詳細原因仍待後續調查。

長榮海運公司周六還有另一宗意外，發生在長春－深圳高速公路的南京路段。據網傳閉路電視截圖顯示，今早9時55分左右，一輛印有「Evergreen」字樣的貨櫃車疑似與其他車輛發生碰撞，車頭頂著一輛被擠壓嚴重變形的私家車，「卡」在高速公路上，嚴重堵塞交通，後方車輛受事故影響通行困難，形成又一「大排長榮」的景象。

在長賜號依舊堵在蘇彜士運河的時刻，長榮海運公司再發生這樣的事件，在網絡上還引起議論：

「和貨輪打橫的姿勢一模一樣」。 「厲害了，壟斷性企業，物理意義上的」。 「時機點未免太巧了」。 「長榮要不要去拜一下」。

（ETtoday/微博）