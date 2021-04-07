河南女帶張馨予照做鼻部整形　變「女巫鼻」修復4次後仍發癢發臭

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-07 11:48

河南一名司姓女子早前帶着內地女星張馨予的照片奔赴鄭州，接受鼻部整形手術，希望自己鼻部形態可與張一樣，詎料卻成為惡夢的開始。由於術後覺得自己鼻子特別醜又大，司女先後經歷過4次整形修復手術，卻非但沒有達到理想效果，鼻子有時還會散發陣陣臭味，給她帶來沉重心理負擔。

事源2019年11月，家住周口市的24歲司女經朋友推薦，在瞞着家人的情況下花費1.2萬元（人民幣．下同），在位於鄭州市金水區的泰美麗整形機構接受鼻部整形手術，手術期間還取下了自己的一塊耳軟骨。當時她更出示張馨予的照片，滿懷期待地希望達成該理想形態，怎料事與願違，術後她覺得自己鼻子醜又大，很像「女巫鼻」，即使等了3個月仍沒改善。於是她又回到該機構做了鼻翼修復。

去年9月，由於發現自己的鼻子歪了，一塊軟骨錯位拍到了鼻孔處，司女再次回去修復，結果前後折騰4次後，她依然無法獲得理想鼻子。同年10月，她與院方簽訂協議，找一名資深醫師按要求再次進行修復，若未達標將全額退款。可是如今半年過去，她未如約見到醫師，也沒收到全額退款。至於其墊過的鼻子部位，她指現時每逢陰雨天都會發癢，有時更會散發臭味。

據《東方今報》報道，涉事河南泰美麗醫療科技有限公司於2018年9月12日成立，註冊資本100萬人民幣，法定代表人陳鵬飛，經營範圍有藥品技術開發、醫療服務、美容服務等。不過在國家衛健委官網上查詢該機構門店名稱「鄭州眼鼻修復基地」、「泰美麗醫療整形美容」，卻未查詢到符合條件的醫療機構。隨後，記者從鄭州市金水區衛健委了解到，該整形機構備案名為金水泰美麗醫療美容門診部。

本月1日，在記者陪同下，司女來到泰美麗整形機構準備諮詢退費事宜，可令人疑惑的是，大門更緊鎖並被貼上了封條，封條落款是鄭州市公安局金水分局鳳凰台派出所，始知該門面的一樓大門在兩三天前已被封鎖。記者隨即聯繫了該公司負責與司女士接洽的邢先生，但對方表示自己目前在外地，也未解釋門口貼封條的原因。而司女士則要求機構給出合理解釋，並要求退還1.2萬元手術費。目前事件尚待進一步釐清。

（東方今報）