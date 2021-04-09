西安兩大學爭奪鄰近地鐵站命名　旗下幼稚園迫對方員工子女退學

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-09 17:57

陝西西安地鐵14號線一站點被命名為「西安工業大學站」，結果引發西工大的鄰居陝西科技大學不滿，認為兩校相距甚近，何以自己校名不獲取用。兩校「劍拔弩張」下，陝科大日前更出「奇招」，要求旗下幼兒園勸退40名西工大教職工子女，這種「高校掐架、幼兒遭殃」的情況隨即引起輿論關注，央視昨日（8日）更狠批做法是有辱斯文、貽笑大方。

位於西安北郊未央大學城的兩校原本相安無事，一方還會幫助另一方解決教職工子女入托問題，不過近期陝科大對地鐵14號線在學府路一站命名為「西安工業大學站」感到不滿，例如有陝科大學生認為，該站西北出站口就位於該校南門外100米處，然而站名卻只含一路之隔的西工大校名，讓他無法接受。

於是，陝科大與西工大協商，希望站名中能夠加上該校字樣，然而不果。之後，陝科大竟公開拍板，上月下旬要求旗下蒲公英幼兒園園長通知園內40名西工大教職工子女退園。陝科大給出的理由是，該校多次與西工大協商地鐵站命名事宜未妥，而西工大校方明確表示子女入托自行解決，因此陝科大決定下達退園指示。

兩校位置相距甚近。（澎湃新聞）

事件引起官媒的關注，央視稱，此新聞一曝出，兩所高校無一贏家，都貼上了不清爽、不大氣的標籤，批評拿幼兒園小朋友撒氣是官僚中帶着幼稚，偏狹中又有刻薄。該文續指，為自己爭取利益沒有錯，以校名命名地鐵站台既方便師生又可助力宣傳，好處多多，但這絕對比不上謙遜恭讓、踏實低調的好名聲。

央視進一步表示，遠親不如近鄰，皆以理工科見長的兩校攜手並立於千年古都、西北重鎮，本是一樁浪漫美事，如今為個站台名鬧得不可開交讓人惋惜遺憾；兩所高校鬧出一地雞毛的糊塗官司，除影響校園還會影響當地的形象，呼籲相關部門有必要及時介入。

對於地鐵站的命名原則，西安市軌道交通集團有限公司早前曾公開回應稱，車站命名的一貫原則是名副其實、指位性突出，強調地鐵14號線車站命名工作正在按程序推進，命名方案確定後將會向社會公佈。

（澎湃新聞）