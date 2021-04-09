湖南女法官被殺案今開審　閨蜜疑兇應聘清潔工車庫埋伏刀刃刺頭頸

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-09 16:00

1月12日，湖南省高院審判監督第一庭女原副庭長周春梅，因拒絕了自己同學兼閨蜜向慧「在提出訴訟時『打招呼』」的請求，慘遭對方殺害。 今日（9日）上午，案件在湖南省長沙市中級人民法院一審開庭，庭審公開了被告人向慧的作案細節，並決定擇期宣判。

庭審現場。（長沙中院微信公眾號）

湖南省長沙市人民檢察院指控，向慧在長沙工作時，與湖南湘郵科技股份有限公司，發生勞動爭議糾紛，於是向法院提起訴訟，但卻在一審、二審敗訴。隨後向慧要求再審，未達到勝訴目的，向慧聯繫了被害人周春梅，請求周春梅向辦案法官「打招呼」，但周春梅認為判決無措，拒絕了向慧的請求。遂向慧心生怨恨，起意報復。

2021年1月4日，向慧為了方便接近周春梅，並伺機報復，便應聘為周春梅所居小區的清潔人員。1月12日上午7時許，周春梅在由小區電梯間進入車庫時，被向慧撲倒在地，並被向慧以單刃刀連刺頭、頸部數刀，致使周春梅右側頸靜脈破裂大失血當場死亡。

公訴機關認為應當以故意殺人罪追究向慧的刑事責任，被害人周春梅的親屬提起附帶民事訴訟。今次庭審宣布，案件將擇期宣判。

據了解，周春梅於2000年考取湘潭大學民商法學碩士研究生，2014年被湖南高院評為「辦案能手」，2016年5月，周春梅從審判第一庭正科級助理審判員，被提請任命為審判監督第一庭女副庭長、審判員。

（長沙中院微信公眾號）