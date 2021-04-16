上海海關：外來蟑螂竟作為新型寵物於淘寶等售賣　每隻約100元

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-16 20:25

上海海關昨日（15日）趁《生物安全法》正式實施，聯合自然博物館舉辦了國門生物安全教育活動，期間展示了海關在上海口岸截獲的100餘種蟑螂標本。據介紹，一種名為「馬達加斯加鳴蠊」的蟑螂居然作為新型寵物，在閒魚、淘寶等平台被當成新型寵物悄悄售賣。

「馬達加斯加鳴蠊」被發現作為新型寵物，在閒魚、淘寶等平台被當成新型寵物悄悄售賣。（光明網）

海關總署全國病媒生物監測工作組組長曹敏向前來參觀的學生展示了各類蟑螂標本，這些蟑螂來自全球各地，其中「馬達加斯加鳴蠊」更被當成新型寵物悄悄售賣，每隻價值約100元人民幣，「就因為牠會打架，還會發出呼呼的聲音，好比鬥蟋蟀」。除了「馬達加斯加鳴蠊」，曹敏還介紹了在上海進境貨物中截獲的秘魯巨大蟑螂，其是世界最大蟑螂之一，展翅將近15厘米。

曹敏強調，蟑螂顏色多樣，有時更會美得像藝術品，但這不能成為視作寵物的理由，因蟑螂會分泌高致癌物黃曲霉素，令潔具、食品受到污染，甚至可被用作當生物戰的武器，堪稱地球上生命力最強的生物之一，因此上海海關在海陸空各進境渠道均佈設有嚴密風險監控，嚴防各類蟑螂入侵。

據《中華人民共和國禁止攜帶、郵寄進境的動植物及其產品名錄》規定，除非是具有官方動物檢疫證書和疫苗接種證書的犬、貓，否則活動物禁止攜帶或郵寄進境。

然而上海口岸各類活動物企圖入境情況仍持續高發，例如上海郵局海關便在本月6日在一份申報為「果汁」的進境郵件中查獲活體青鱂魚，亦有人早前經郵寄渠道企圖帶入活體螞蟻，結果在口岸一線被截獲扣留。

（光明網）