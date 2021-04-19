遭同學兩度匿名檢舉帶手機上學　鄭州名校14歲女中學生墮樓身亡

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-19 11:22

鄭州名校「鄭州實驗外國語中學」一名14歲胡姓女學生近日被同學兩度匿名檢舉帶手機去學校，遭班主任詢問期間否認該事，其後墮樓身亡。

鄭州市教育局官方通報指，4月9日上午，鄭州實驗外國語中學有學生向班主任反映本班胡姓女同學將手機帶到教室。班主任將胡女叫到辦公室詢問情況，同時通知胡女家長來校配合處理此事。在班主任詢問過程中，胡女不承認將手機帶入教室。其後班主任從課室拿到了胡女的手機，返回辦公室，此時胡女已離開辦公室，不知去向。

通報續指，後來校園保安發現一人趴在教學樓前的地上，立即撥打120急救電話，但經搶救無效後胡女證實身亡。通報又指，家校雙方就家長索賠一事仍未達成一致。

胡女父親在微博表示，胡女墮亡前，有兩次被同學告密違規攜帶手機的情況，分別是事發前一個晚上及事發當日。胡女父親指，4月8日晚上10時許，班主任通過微信語音電話告知家長，稱有同學反映胡女攜帶手機；4月9日上午8時許，班主任又致電胡女母親稱又有同學反映胡女攜帶手機。

胡女父親認為，校方並未盡到應有的責任，「事發後到現在，孩子的班主任從未主動聯繫過我們，校方也從未承認在這件事上有任何過錯」。他又指，學校存在「鼓勵、教唆學生互相檢舉揭發違規行為」的引導方式。

（《紅星新聞》）