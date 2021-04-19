浙江幼兒園學童慘遭虐打　園方解僱3名老師　區政府介入調查

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-19 11:51

近日，浙江杭州市西湖區某民辦幼兒園的家長反映稱，孩子在校內被老師以各種理由粗暴對待，包括用腳踢、掌摑、推搡、用尖銳物品刺向身體等。 園長透露，目前已解僱3名老師，尚有一人待查。杭州西湖區政府通報指出，已成立調查組調查，並對涉事幼兒園開展專項整頓，將依法依規嚴肅處理。

涉事為西湖區民辦的凱樂幼兒園。家長唐先生反映，兒子因為用餐時不乖，被老師帶到廁所，再用叉或尖銳的物品刺向屁股。由閉路電視畫面可見，有學童起床後被老師粗暴地推搡，或者用力地扯下床；有學童上課時因沒有低頭，被老師用手大力壓下頭；玩耍時被老師用腳踢等等。

凱樂幼兒園多名學童被老師虐打。（影片截圖）

不少學童證實了同學被虐打的情況，甚至有人亦慘遭毒手，被老師用腳踢膝蓋，用手打頭部。有學童透露，其中一名施暴者為幼兒園的關老師。唐先生表示，小孩子去學校理應是學習、結識朋友，但兒子竟稱「去學習是去挨打的，我不要去挨打」。

家長陳女士稱，本來是想讓女兒有更好的教育資源，結果女兒在校內被老師掌摑，「花了6萬一年，送她到這裡，每天都是被這樣粗暴地對待」。她事後已向警方報案。

對此，幼兒園李姓園長表示，不否定曾發生老師打學童事件，但實際情況並無閉路電視畫面般嚴重。上述老師的行為已經向警方報備，具體的性質定性由警方定性；由於涉事者的行為有悖於教師的職業道德，目前園方已解僱3名老師。

杭州西湖區政府通報指出，教育、公安等部門已組成聯合調查組。公安機關已對相關涉事人員開展調查，教育局對凱樂幼兒園開展專項整頓，並將根據調查結果依法依規嚴肅處理。同時，將對全區教育機構開展排查並進行師德師風教育。

（1818黃金眼）