女遊客江西景區吊威也玩「天外飛仙」　被撞致頭破血流要縫逾40針

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-23 18:15

近日，在江西南昌的銅源峽景區，一名遊客在體驗「銅源飛仙」吊威也機動遊戲時，設施突發事故，遊客身體撞擊至起始點的鐵塔上，頭部縫了40多針，並面臨毀容的風險。 江西銅源峽景區事後表示稱，事故是該名遊客與另一名遊客在設施運行過程中牽手導致。事發後已主動支付了傷者的診治費用。通過與家屬的協商，雙方已就賠償事項達成初步一致。

4月17日，王女士與朋友於銅源峽景區遊玩期間，在體驗吊威也項目「銅源飛仙」時，發生意外，王女士所吊的威也出現停滯。據王女士回憶，「飛到快結束的時候，好像是因為線纏到了一起，導致我在高空下不來，幾分鐘後突然彈到起始點的鐵塔上，導致頭部裂傷，腿部撞傷。」

現場的閉路電視也拍攝到，王女士在空中大幅度擺動，在擺動過程中被旁邊的設備撞擊額頭部位，當場血流不止，裙子上亦有不少血跡。而據王女士的病歷顯示，她已於4月19日，在南昌大學第一附屬醫院進行了「清創縫合術」，頭部縫合了40多針。

有銅源峽景區的負責人表示，今次事故是由王女士牽手導致的。該負責人稱，王女士在威也運行的過程中，與朋友牽了一下手，因此導致王女士威也頂部的鋼絲纏繞。「於是我們立刻停止了運行，並把王女士的朋友放下。在考慮如何把王女士放下的過程當中，鋼絲設備彈開了，所以出現了撞擊和來回12米幅度的擺動。」該負責人續稱，目前涉事項目設備已封存暫停營業。

遊客在體驗「銅源飛仙」吊威也時受傷。（網絡圖片）

據了解，有索道滑行的威也設備，必須經過特種設備許可才能運行。對於「銅源飛仙」項目是否有辦理特種設備許可，該景區負責人說，「不需要辦理特種設備許可，這個就是經常拍戲的，沒有相關行業標準的。」對此，南昌市新建區市場監管局表示，將對此事進行調查反饋。

據了解，「銅源飛仙」項目在去年10月1日前建成，目前已經有投入使用半年多的時間了。今年2月，曾因故障發生，導致一名13歲兒童骨折受傷。

王女士病歷。（南昌晚報）

（南昌晚報／光明網）