四川男童患白血病　18歲兄辭職全天候照顧　終說服父母不放棄治療

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-09 22:00

四川樂山市峨邊縣5歲男童浩宇，3月中旬因發燒到醫院檢查，卻不幸確診白血病，需要留院接受治療。當其他患童都由父母或祖父母照顧時，留在浩宇身邊的則是年僅18歲的哥哥吉部格夫。 《紅星新聞》報道，吉部格夫一家剛剛脫貧，父親平日的收入僅可維持家中基本開支。吉部格夫透露，父母曾因經濟負擔考慮是否要放棄治療，他為此與對方爭執吵鬧，「弟弟如果不治療了，我也不活了」。

今年3月19日，吉部格夫接到家人來電稱，醫生懷疑浩患上白血病，於是他立即連夜趕往成都華西第二醫院，「他（弟弟）身上的小紅點，家人以為是過敏，結果是出血點」。直至3月25日，浩宇的骨髓穿刺報告出爐，確診為「急性淋巴細胞白血病L2型」。

同月31日，浩宇轉入血液科病房，接受第一個周期的化療。由於母親不識字，基本上不會說漢語，又怕父親粗心未能照顧好弟弟，最終由吉部格夫到病房陪護，父母則在附近租屋，每天負責煮飯、送飯。

每當吉部格夫談及弟弟的病情，都會忍不住流淚。他表示，一直不敢告知弟弟病情嚴重，怕影響對方心態，只謊稱是感冒，只要打幾針、做靜脈注射就能回家，「做腰穿（腰椎穿刺），那麼長的針，他害怕，我說阿姨給你輕輕地打點藥」。

上月底，浩宇第一個化療療程結束，情況穩定，吉部格夫曾想回到山東上班，或就近打工，希望可賺錢付醫藥費，因此讓母親到醫院照顧弟弟。惟浩宇之後出現口腔潰瘍及感染，加上母親不會漢語，與醫生難以溝通，吉部格夫只能辭職重回病房。

吉部格夫透露，浩宇早前在急診科等待入院治療時，父親曾因醫藥費太高而萌生放棄治療的念頭，「他們是怕，到時候治不好，人財兩空」。為了爭取治療，他當下與父母吵架，並表示「弟弟如果不治療了，我也不活了」。最終，在吉部格夫的力爭下，父母向親戚借錢讓浩宇入院治療。

吉部格夫表示，弟弟目前的兩個療程已經花費10多萬，自己工作積攢的2萬多元早已花光，父親平時在工地做散工，收入僅夠日常生活。目前，他非常擔心醫藥費，也擔心父母再提放棄治療，晚上甚至會從噩夢中驚醒。據了解，浩宇的治療周期將於周四（13日）暫告一段落，出院休養，再進行下一個階段的治療。