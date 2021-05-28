15隻野生象漫步雲南街頭 　一路向北遷徙400多公里橫跨多縣

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-28 16:02

自4月中旬開始，15隻野生亞洲象從雲南西雙版納、普洱、紅河、玉溪一路向北遷徙400多公里，並於近日出現在峨山縣城，距離昆明僅120公里，引發外界關注。 有當地民眾表示，象群白天漫步到農田覓食，晚上走到縣城街道活動，還會到村民家「敲門」。為防止野象進入市區肇事伤人，雲南省消防總隊展開偵察搜尋工作，當地也已通知群眾做好防護。

峨山縣城街道出現野生象。（影片截圖/正觀視頻）

綜合《澎湃新聞》等內媒報道，4月16日，原本生活棲息在西雙版納國家級自然保護區的17隻亞洲象從普洱市墨江縣遷徙至玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治縣。一個月後，即5月16日凌晨，其中15隻亞洲象進入紅河哈尼族彝族自治州石屏縣寶秀鎮，另外其中2隻則於4月24日返回普洱市墨江縣內。

象群隨後遷徙到玉溪市峨山縣，在大維堵村一帶活動。及至5月26日象群進入峨山縣雙江街道，在峨山縣城附近活動。5月27日晚上，象群走出縣城，最終消失在峨峰山的樹林中。

報道指，在短短四十天內，該象群在元江縣、石屏縣共肇事412宗，直接破壞農作物達842畝，初步估計直接經濟損失近680萬元人民幣，當地民眾的正常生活生產秩序受到嚴重影響。相關部門利用投食方式引導，並用大型車輛機械封堵外圍道路，防止野象傷人。目前未發生人員傷亡事件，

據雲南省林業和草原局專家分析，從該象群所處位置和近期活動特點看，有繼續向北遷移的趨勢。專家指出，象群如進入人口密集的紅塔區、晉寧區等地，村莊和人口密度越來越大，交通網密集，人員管控困難，亞洲象肇事傷人將難以控制；同時，因為食物資源越來越匱乏，象群頻繁入戶尋找食物，人象潛在衝突隱患激增。因此必須採取多種方式防止象群北遷，逐步返回普洱或西雙版納原棲息地。