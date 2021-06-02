四川漢因售賣狗肉被非法拘禁、毆打　5名愛狗人士獲判緩刑

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-02 18:18

四川廣元市一名男子因售賣狗肉與愛狗人士發生糾紛，事後更是被非法拘禁、毆打近4個小時。後經當局鑑定，該男子所受損傷為輕微傷。 近日，四川廣元市利州區法院對此案作出一審判決，5名愛狗人士犯非法拘禁罪，均被判處拘役四個月，緩刑六個月。

四川廣元市一名男子因售賣狗肉與愛狗人士發生糾紛。（示意圖/視覺中國）

2019年12月15日，在利州區上西街道售賣狗肉的向某某與愛狗人士發生糾紛，隨後，警方到場進行處理，事件暫時平息。惟至2019年12月30日晚8時許，愛狗人士田某、馮某某在「狗狗愛心」等微信群組中得知向某某在家的消息後，便率先趕到向某某家中並強行闖入，逼問其所殺狗的來源、殺狗地點、售賣狗肉原因等問題。詢問未果後，田某、馮某某將向某某帶到室外，聞訊趕來的楊某某和程某，先後以掌摑、腳踢等方式對向某某進行毆打。

隨後，聞訊趕來的愛狗人士越來越多，孟某某、李某、程某、王某某一行人將向某某強行帶至一處棄土場，並逼迫其下跪，還採取掌摑、針扎皮膚、自扇耳光的方式繼續對其進行毆打。期間，向某某曾試圖逃跑，但被孟某等人追回。這場非法禁錮、毆打過程持續了近4個小時。

利州區法院判決5名被告拘役四個月、緩刑六個月。（視覺中國）

5月26日，中國裁判文書網公布了該案的一審判決書，案發後，李某、程某主動投案並如實供述了全部犯罪經過；孟某某、王某某經警方電話傳喚到案並如實供述；楊某某被警方拘捕到案後，如實供述全部事實經過。5人到案後，共同賠償了向某某經濟損失並取得諒解。

利州區法院審理後認為，5名被告非法限制他人人身自由並具有多次毆打、侮辱情節，該行為已構成非法拘禁罪，應以非法拘禁罪追究其5被告人的刑事責任。於是，依法判決5名被告拘役四個月、緩刑六個月。

（紅星新聞）