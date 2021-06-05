三孩政策｜青島公司出台政策生三胎可獎10萬　自爆僅有1名女員工

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-05 12:10

內地開放「三孩政策」後，引發全國熱烈討論。近日，網傳多地均有公司發布通知，以一系列高額獎勵和福利政策鼓勵員工生育第三胎，如重慶有公司被指會為生三胎的女員工提供3萬元（人民幣．下同）補貼，山東青島某公司生育三胎者更可享受10萬元獎勵等政策，不過該公司只有一個女員工。

青島一間公司女員工成功生育三胎後，可獲一年有薪產假及一次性生育獎勵10萬元等。（騰訊網）

山東青島必諾盈生物技術有限公司的一張鼓勵生育三胎的文件周五（4日）在微信傳播，據文件稱，除了可享受雙休，公司還有一系列措施激勵員工生育三胎，包括女員工懷上第三胎期間，每月可獲1000元營養費；產檢費用全部報銷；每月增加2天產檢假期，男員工妻子懷孕同等產檢假期2天等。

而且，女員工成功生育後，可獲一年有薪產假及一次性生育獎勵10萬元，以及每月1000元的奶粉補貼直至孩子滿3歲，雙胞胎翻倍。男員工妻子生育第三胎後則可獲100天陪護假。

據藍鯨財經報道，上述公司法人已表示此事屬實，但就提到公司只有一名女員工。

網傳重慶一家公司發布「關於響應國家鼓勵生育第三胎公司鼓勵生育的通知」。（極目新聞）

無獨有偶，重慶一家公司近日亦網傳發布「關於響應國家鼓勵生育第三胎公司鼓勵生育的通知」，稱凡成功懷上第三胎的女員工，可獲一年帶薪產假，並自懷孕當月起每月底薪增加500元，節日補助翻倍。此外，自三胎小孩降生日起，女員工可憑醫院出生證明，到公司財務部領取一次性生育補貼3萬元，至於伴侶生三胎的男員工則可申請一次性補助1萬元。

消息一出，立即引發網民熱議，當中不少人表示羨慕，但也有人指該公司疑似只是蹭熱度，「拿了這3萬就能養這個小孩一輩子了嗎？這三3養一個小孩的零頭的零頭都不夠」。另有人對「凡有意願生育第三胎的員工，經申請部門領導同意後一律雙休，並可以向部門申請晚上不加班」的獎勵政策不解：「5天8小時工作制不是很正常嗎？雙休也成福利了？」

有網民指上述公司為重慶某網絡科技公司，對此極目新聞通過天眼查平台聯繫上一家同名公司，惟工作人員稱對網傳消息不知情，公司沒有相關獎勵措施，而重慶市人力資源和社會保障局也稱暫無接到相關反映。而據沸點視頻報道，該公司有員工證實女員工生三胎可領取3萬元，惟該公司女員工不多。