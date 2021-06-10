上海長者組團河邊「獅吼功」養生　沿岸居民崩潰：裝三層玻璃隔音

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-10 09:30

提起「獅吼功」，大家可能會聯想起電影中包租婆的形象，或武俠小說《倚天屠龍記》中的金毛獅王謝遜。然而，上海普陀區出現了一班練習「獅吼功」的長者，他們每日清晨都在蘇州河邊大喊，聲稱是一種「排濁氣」的養生方式，更表示「這是醫生讓我叫的」。

《新聞坊》報道，居住在上海普陀區大上海城市花園的劉女士稱，其家對面是蘇州河昌平路段，從去年開始，居民總能在每天早上7、8時聽到對岸傳來不知名的吼叫聲，甚至有人會高呼「一、二、三、四」，令沿河居民備受折磨。

據了解，吼叫聲主要集中在上海鎮坪路橋和寶城橋之間的蘇州河兩岸，附近有多個小區。有居民稱，叫聲一般在上午7時開始，持續至少一小時，有時會一個人「獨吼」，有時會有多人「對吼」，甚至未到清晨6時就有人大叫「開嗓」。

有練習「獅吼功」的長者稱，吼叫是為了鍛煉身體，有時大家會互相比較聲量大小，甚至有人用喇叭喊叫造勢。然而，附近居民大吐苦水，叫聲每日都高低起伏，連綿呼應，一大早就被驚擾清夢，嚴重影響正常生活，有人甚至要安裝3層玻璃窗隔音。

上海市普陀區中醫醫院主任醫師章諳鳴介紹，中醫確實有「五聲」養生之說，不過對於練習獅吼功的長者而言，顯然用錯地方。她解釋， 「五聲」是通過五種不同的聲音表達方式，來推測五臟有哪些病理變化；大呼小叫不能健脾，相反會耗氣傷神。

她續稱，大呼小叫時血壓容易升高，會造成血管的伸縮，令顱內壓力有變化，容易引起腦血管病變；此外，大聲獅吼講話嗓子會嘶啞。