桂林漢被蟲咬後多重器官衰竭　香港過去錄得3宗同類死亡個案

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-25 17:48

廣西桂林一名韋姓男子近日在進行農活期間，不慎被小蟲子叮咬，引發重症肺炎、感染性休克、多器官功能衰竭等嚴重病症，目前仍在深切治療部（ICU）留醫。醫護人員確認，韋男患的是恙蟲病。據悉，恙蟲病又名叢林斑疹傷寒，是由恙蟲叮咬發病，嚴重者可致死。香港過去亦不時出現恙蟲病例，並至少有3人因而奪命。

據韋男女兒在網絡籌款平台的求助信描述，韋男本月10日幹活回家後，發現膝蓋彎處有一紅點且有點癢，但他沒有在意，只用碘酒消毒了事。詎料他身體逐漸有些不適，幾天後不但未改善，還開始出現發燒，頭暈噁心，食慾不振，以及心跳急促等症狀。

至周日（20日），已住院觀察的韋男病情急轉直下，被緊急轉入桂林市人民醫院救治。由於可見左下肢典型的皮膚焦痂，肺部CT亦提示雙肺嚴重滲出性病變，該院重症醫學科一病區主任陳潤奇懷疑韋男患上恙蟲病。

最終經醫務人員取傷口焦痂分泌物和組織碎屑送檢後，韋男得以確診。而當時由於病情極為危重，醫生為韋男接上了ECMO（人工心肺），慶幸靜脈血經ECMO氧合並輸入體內後，韋男休克緩解，情況好轉。陳潤奇指，恙蟲病並不難治，只是其並無特異性，故很易被漏診和誤診。

恙蟲通常潛伏於草地或野外，喜歡叮咬人體腋下、膕窩、腹股溝等部位。（中國軍網）

據了解，恙蟲通常潛伏於草地或野外，喜歡叮咬人體腋下、膕窩、腹股溝等部位。民眾若不幸被咬，會出現指甲蓋大小的紅黑色結痂，體溫亦迅速上升至39℃至40℃或以上，且伴有寒戰、劇痛、四肢酸痛、嘔吐等情況。恙蟲病以6至8月為高峰，上述醫院每年都要收治約10宗恙蟲病重症患者。其潛伏期一般為10至14天，若持續發熱，可引起肺炎、心肌炎、肝腎功能損害等全身多系統多髒器損害，嚴重可致死。

公開資料顯示，香港過去曾至少錄得3宗恙蟲病的死亡個案，分別1992年、2013年及2016年。其中，2013年一名曾患乳癌的77歲婦人，因感染恙蟲病而引發膽囊炎，最終身亡。由於她此前並無外遊紀錄，家屬也無相關症狀，故懷疑在本地感染。