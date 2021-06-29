鍾南山於高校畢業典禮分享健康心得　84歲但身體不遜於年輕人？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-06-29 15:41

中國工程院院士鍾南山28日出席廣州醫科大學的畢業典禮，並在致辭時分享他對追求健康的心得，引起關注。

鍾南山28日出席廣州醫科大學的畢業典禮，並在致辭時分享他對追求健康的心得。（《新快報》）

在衛生健康領域，什麼是最好的創新？鍾南山表示，那就是以健康為中心，代替治療為中心，「大家要健康，要不得病、少得病、得小病」，特別要注重早期干預。比如針對新冠疫情，就是以健康為目的，不讓它傳播。

鍾南山稱，他希望同學畢業出去工作之後，不管從事甚麼醫療領域工作，都是要以健康為中心，「要保持良好的心態，其中非常重要的是要有追求。心裡有一個堅定的追求，煩惱也會因而拋之腦後。正因為有追求，你們就會堅持創新發展、力爭上游」。鍾南山又說， 「再過幾十年，醫療水平又會大大提高。希望同學們這一代，都能高高興興地活到100歲」。

84歲的鍾南山有挺拔而健碩的身材，身體狀態看上去絲毫不遜色於年輕人，這也得益於他幾十年如一日的鍛鍊，令不少年輕網民都稱羨，直言自愧不如。

據《廣州日報》早前報道，鍾南山從小就特別喜愛競技運動，足球、籃球、跑步都是他的興趣所在。在北京醫學院（今北京大學醫學部）讀書期間，他參加學校運動會曾創下幾項紀錄，至今無人能破。1959年，他還作為一名非職業運動員參加首屆全國運動會，在400米欄項目中以54.2秒的成績打破全國紀錄。

鍾南山一直沒有改變過運動的習慣。在日常繁忙工作之餘，每周都要抽出3、4天鍛鍊，每次時間都會保持在40到50分鐘。鍾南山不吝分享自己的健身方案：「主要是先跑步25分鐘左右，鍛鍊下肢和內臟；然後做槓上撐，一口氣20個，還有一口氣10個引體向上以及仰臥起坐，鍛鍊上肢力量。」除了健身，鍾南山還會選擇游泳，「有時候一兩周全家還會出去游泳一次。」