網絡萬象｜四川00後見女網友後失聯　期間曾向家人索錢「做手術」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-12 14:42

四川一名20歲青年保文，今年6月到陝西與網上App相識的「女友」見面。期間，他曾向家人傳訊息，聲稱要去海南三亞找一位叫「王強」的同學，並稱自己胃穿孔需要錢馬上做手術。 情急之下，其母湊了4.7萬元（人民幣．下同）轉帳至保文的支付寶戶口，結果保文就此關機失聯。家人到訪保文當時提及的醫院，卻發現並無其就醫紀錄，海南警方也查無保文在該省范圍內的蹤跡。

保文六月中旬曾於陝西安康出沒。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，6月21日，保文去陝西安康見完網聊女友不到一週，就在微信上告訴家人「兩人已分手」。隨後，他又說要去海南三亞找同學「王強」，並稱自己胃穿孔需要錢馬上做手術。而在收到錢後，他旋即失蹤。

其舅舅龍江表示，即使沒有社會保險等，大多數醫院也不會立即讓人把錢付完，而且胃穿孔的前提是胃潰瘍到一定程度，一般與長期飲酒、暴飲暴食有關，「他又不喝酒，才20歲，怎麼會生這個病？」

圖為保文在網上結識的「女友」提供的自拍照。（紅星新聞）

由於在海南的醫院和警方都查無保文的蹤跡，家人向陝西安康警方查詢，發現保文於6月16日至21日，曾在當地兩間酒店住宿，因此判斷他最後出沒、消失的地方應該就是在安康。

家人又從警方處獲悉，保文在網上結識的女友使用了假名「張紫妍」，年紀也比報稱的要大10歲。綜合各種疑點，保文的家人認為，保文很可能是被捲入傳銷或電訊詐騙。至今，家人走訪多地尋找保文下落，卻都無功而返。