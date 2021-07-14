北京詩人自稱「李白再世」於巴士站賣廣告　市民批太過招搖

北京多個巴士站近日出現了一則特別的廣告，一名為張天佑的人在廣告上自稱「李白再世」，並附上個人介紹以及個人出版的詩集，令不少市民覺得其「狂妄」，太過招搖過市。有北京律師認為，該廣告已經涉嫌違反《廣告法》。



據《北京晚報》報道，北沙灘東、長虹橋北、東土城路南口等多個巴士站點周二（13日）皆出現了上述廣告，從中可見拿着搖扇的張天佑、寫有個人姓名的宣傳照以及宣傳其個人詩歌觀點的介紹。同時，廣告亦有其出版的詩集，詩集封面上赫然寫有「李白再世」。巧合的是，廣告刊登的地點正正是中國文聯大樓、中國作家協會附近，有市民表示，若這屬張天佑個人有特為之，那就實在太過招搖。

「李白再世」廣告引發爭議。（北京晚報）

網上資料顯示，張天佑自大學時期起作詩，他主張詩詞打破格律，而「李白再世」即標榜在其詩集《登雲路》的封面。另外，有網民找到張於2014年在北京大學門外拍攝的照片，顯示那時他已打著「李白再世」在北大門前賣書。另外張天佑在短片賬號上展示了數百首詩作，有網民讚賞其執着，但亦有人批評指所謂的「李白再世」連平仄都未嚴格遵守，語言亦難與唐詩媲美。

根據《廣告法》，廣告應當真實、合法，以健康的表現形式表達廣告內容，符合社會主義精神文明建設和弘揚中華民族優秀傳統文化的要求。北京市常鴻律師事務所彭艷軍律師認為，該廣告已經涉嫌違反該法，有關內容描述過於誇大，很多純屬個人主觀論斷，缺少科學性、嚴謹性，易對社會特別是青少年產生不良引導，亦有悖社會公序良俗。