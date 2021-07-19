鵬城身邊事｜深圳小學暑期託管班今啟動　同學仔爭相上台表演

深圳市教育局上周公布，深圳將開展小學生暑期託管服務試點工作，解決學生暑期「看護難」問題。

今日（19日），深圳小學生暑期託管（第一期）正式啟動，不少學生都在託管學校參加體育運動、娛樂遊戲等。



《南方都市報》報道，福田區新沙小學是暑假託管班的試點學校之一。據介紹，暑假託管班服務時間分為兩期，第一期為7月19日至30日，第二期為8月9日至20日，服務時間為周一至周五，每日上午8時半至下午5時，提供午餐午休。學校開放教室、圖書館、閱覽室、運動場館等為託管學生服務。

新沙小學校長陳志華介紹，首期新沙小學暑托班共有40名福田區學生報名，收費標準為每天70元（人民幣），其中新沙小學學生13人，其他學校27人。副校長陳雪梅介紹，學校因地制宜設計暑期託管服務項目，安排閱讀與交流、體育運動、作業輔導、藝術、聽書、愛國影視鑑賞、手工等課程與活動，並精心配置營養午餐，安排午休場所。

在新沙小學暑托班中，學生的氛圍十分活躍，師生在動感振奮的音樂聲中玩起「擊鼓傳花」遊戲，同學們爭相上台表演，包括「打筋斗」、即興英文說唱等。來自福田區外國語學校的四年級學生劉卓然表示，他最期待的暑假節目是體育運動，「籃球、足球，還有其他運動項目我都喜歡」。

有家長表示，暑托班最看重的關鍵點是「安全」，認為學校毫無疑問是暑假最安全的場所。家長義工透露，不少家長從上周起踴躍報名參加暑托班志願服務工作，無償為留校學生服務，「我家小孩在新沙小學就讀，他沒有參加本期暑托班，但這並不影響我主動報名參加暑托義工，我願意貢獻出我的時間來為暑托班的同學們服務」。