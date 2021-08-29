大連地標建築起火燃燒7小時　曾被揭消防龍頭無水出、滅火器過期

遼寧大連金普新區凱旋國際大廈上周五（27日）發生火災，大火持續7個小時，至深夜11時才被撲滅。

《上游新聞》報道，起火大廈於2016年曾被網民舉報存在消防隱患，大廈的消防設施不完善。對於火災後大廈能否繼續居住，仍有待專家評估建築安全情況。起火原因有待調查。



大廈外牆燒焦。（微博＠我在吃肉＿）

本次起火的凱旋國際大廈，是大連市開發區的地標建築，物業類別為普通住宅、公寓、商住，總建築面積6.3萬平方米，由兩棟空中連體的超高層和裙樓部分組成。出事當日下午4時許，大廈19樓一住戶家中起火。從大廈逃生的親歷者憶述，當時見到大廈牆外起火，火光甚至擋住整個窗口，並聞到一股焦糊的味道。凱旋國際大廈目前在住419戶，共818人。事發後，住戶被安置到多間賓館等臨時住宿點。

據了解，當日火勢從最初起火的19樓，逐漸向頂樓蔓延。兩棟塔樓的空中連體部分燒至焦黑，不時有窗框、板材等雜物墮下。有消防員介紹，起火大廈距離海邊較近，建築上空受到風力影響，救火難度係數加大，風不但為起火點輸送氧氣助燃，而且會把火苗刮到其他可燃物所在範圍。此外，高層建築中的豎井管道等，在火災發生時就如同一個「大煙囪」，令火勢迅速蔓延。

同時，高層建築的外牆保溫材料一旦失火就難以撲救。大連消防支隊工作人員表示，高層建築外牆沒有消防設施，無法在第一時間處置火情。消防員到達現場後，建築物通常已經形成多點燃燒，救援現場需要多支隊伍協同作戰；部分建築高度超出高噴消防車的最大工作高度，進一步加大撲救難度。

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近年，由保溫材料引起的火災，或因火災而導致保溫材料起火的案例日益增多，其中2010年上海靜安區有高層公寓，因為焊工違規施工引燃外牆保溫材料起火，最終導致53人遇難。事後，全國各地開始大規模清理排查高層建築的外牆保溫材料。自2017年，公安部就在全國範圍內開展隱患排查，並規定高層建築嚴禁違規採用易燃可燃外牆保溫材料。

應急管理部消防救援局介紹，外牆保溫材料的燃燒特性和施工工藝導致該材料發生火災時撲救難度大，特別是高層建築的外牆保溫材料起火後更難撲救。難點在於，採用易燃、可燃材料作為外保溫材料，若不經過阻燃處理，極易形成立體火災，燃燒猛烈，蔓延迅速。

目前，暫時未知起火的凱旋國際大廈有否被排查過，以及是否涉及違規並被要求整改。然而，有網民曾於2016年爆料稱，凱旋國際大廈的消防設施癱瘓，消防龍頭受損沒有水出，滅火器等設備也全部過期，更擔憂地表示「消防設施癱瘓是拿600多戶業主的生命開玩笑」。對此，金普新區管委會工作人員未有正面回應，僅稱相關情況以通報為準。