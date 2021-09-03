西安男子醫院檢查腫瘤　帳單驚現陰道填塞、宮頸探查等婦科項目

34歲陝西人孫先生往該省知名醫院檢查腫瘤，花了近三萬元人民幣（下同），查看醫院費用清單時發現，上面竟然有9次「陰道灌洗上藥」、8次「陰道填塞」、4次「宮頸內口探查術」……一個男人，哪來的女性器官接受治療？院方承認醫護人員「操作失誤」，雙方暫未就賠償達成共識。



重慶日報報業集團手機APP「上游新聞」報道，陝西商洛人孫先生因查出扁桃體淋巴瘤，多次在省會西安交通大學第一附屬醫院住院治療，前後花去2.9萬餘元。8月26日，他逐項核查醫院費用清單時發現，醫院多收了8000元左右，有治療被重複計算、多個治療項目從來沒做過，其中甚至包括多項婦科檢查。

9月2日孫先生拿著醫院費用清單討說法，內含多項婦科檢查診療費用。（上游新聞）

昨（9月2日），記者陪同孫先生來到該院，醫院醫務部承認，是醫護人員操作失誤，將一名女患者的費用清單加到孫先生的費用清單中，並表示願意退款。讓孫先生再次與涉事科室負責人溝通。

孫先生認為醫院應該詳細說明他的用藥情況，並給予一定賠償。「（婦科收費）這不是噁心人嗎？」孫説自己家境困難，醫病的錢都是借來的，事發後已和治療醫生、護士長多次交涉，無非是想弄清醫院給他用了哪些藥、是否會引發後續問題。「不能糊里糊塗吧。」

據了解關於退費和賠償問題，雙方一度達成和解。但因孫先生家人在微博上講述其遭遇，和解被突然宣告中止。