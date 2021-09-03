科興疫苗｜上半年銷售收入達1250億元　或超越美國輝瑞成全球最高

在香港上市的中國生物製藥日前公布2021年中期業績，上半年錄得收入約143.54億元（人民幣．下同），較同期增長13.5%。

中國生物制藥聯營及合營公司盈利增長，主要得益於科興疫苗的銷售額，其甚至可能超越美國輝瑞疫苗，成為全球銷售額最高的新冠疫苗。



據介紹，中國生物制藥的上半年收入中，歸屬於母公司持有者應占盈利約為84.8億元，較同期增長583.6%，其中應佔聯營公司及合營公司盈利達到75.85億元。扣除相關稅費後，聯營公司及合營公司為中國生物制藥貢獻約69.06億元的實質盈利，成功扭轉去年的虧損命運。

科興疫苗可能超越美國輝瑞疫苗，成為全球銷售額最高的新冠疫苗。（視覺中國）

事實上，中國生物製藥在去年12月向科興注資5.15億美元，持有15.03%權益。以此推算，科興在今年上半年盈利接近500億元。單支滅活疫苗淨利潤為50元左右，淨利率約為40%至50%。換言之，科興疫苗在上半年的銷售收入高達1000至1250億元。美國輝瑞此前公布的第二季度財報，旗下的mRNA疫苗「BNT162b2」銷售收入接近79億美元，上半年共計超過113億美元。

資料顯示，今年4月，科與疫苗第三期原液工廠已經建成並投產，其年產能超20億劑。同時，除中國以外，科興疫苗生產地遍及印尼、馬來西亞、巴西、土耳其、埃及。按照目前情況，科興疫苗的年產能將可超過設計產能20億劑。

值得一提是，中國疫苗出口量，現時穩佔全球第一。根據博鰲亞洲論壇發布《全球新冠疫苗應用圖景報告》，中國已經向100多個國家和國際組織提供超過5億劑的疫苗和原液，相當於全球新冠疫苗總產量六分之一。截至今年5月，中國疫苗出口量是歐洲疫苗出口量的 227%，更是是美國疫苗出口量的84倍。