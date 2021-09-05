深圳男子被肺炎困擾20年　起因竟是6歲時出於好奇吸入玩具哨子

深圳一名26歲男子多年來反覆患上肺炎，近日他進院治療時，醫生竟從他的肺中取出一枚口哨，終於找到導致男子多年來慘受肺炎之苦的「元兇」。而令人震驚的是，這枚口哨已經跟隨了他20年。



26歲男子林先生回憶，大概在小學一年級時，他有一隻會發聲的「小黃鴨」哨子。有一天，他出於好奇就「解剖」了小黃鴨，把裡面用於發聲的橡膠哨子拿出來一探究竟，然後他居然把哨子吸了下去。由於怕事，他當時沒有告訴父母。

林先生其後多年來反覆患上肺炎，雖然每次看病時，林先生都會告知醫生自己曾經吸入過哨子的事，還做過各種檢查，但就是找不到哨子的蹤影，醫生也壞疑哨子已經不在體內。

近日林先生肺炎再次發作時，他在深圳的中山大學附屬第八醫院進行電腦掃描檢查，醫生發現林先生的肺裡有個東西，於是再用支氣管鏡做更詳細的檢查，才終於找到藏在肺部的右下葉支氣管的哨子。

其後醫生通過支氣管鏡放進電刀，在林先生的肺部做了個微創手術，切開了一個小小的口子，再把1.6 cm X 1 cm的哨子取出。

醫生解釋，林先生吸入的哨子是直筒型的，加上林先生的肺部有個狹窄環，如果不是專門查看，一般情況下做支氣管鏡很難到達哨子所在的地方，導致這個病根一直被忽略。

林先生康復後表示，自己不再像以前那樣容易呼吸短促，人都「神清氣爽」了，說話也很有力氣。