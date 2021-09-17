神舟十二號｜安全著陸氣象條件是重要因素　「氣象人」默默付出

神舟十二號返回艙成功降落東風著陸場預定區域，三名航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波身體狀態良好。

內地傳媒披露，三名航天員在太空失重時間長，返回後適應難度會加大，故要求搜救工作時間要短，並且高效率。其中氣象條件是制約返回艙安全著陸的重要因素，及時捕捉天氣變化是確定返回窗口的重要基礎。



東風著陸場地處中國第三大沙漠巴丹吉林沙漠腹地，而返回艙對氣象條件有較高要求，要保證著陸場無雷電、雪暴、沙暴、暴雨等危險性天氣。此外，地面平均風速要不大於每秒15米，高空風不超過每秒70米，並且要沒有降水、能見度不小於10公里。戈壁灘上的天氣瞬息萬變，氣候情況異常復雜，對於氣象保障是不小的挑戰。

神舟十二號返回艙已成功降落東風著陸場預定區域。（新華社）

技術總體部門氣象室為確保氣象保障行動指揮通暢，統一協調，成立組織指揮組，預報保障組，觀探測保障組和裝備保障組。

據短期預報組負責人王剛透露，主著陸場的氣象條件是返回艙能否按時返回的關鍵，能否准確預測風向，風速和雷電，是確保飛船准確返回預定著陸區域的關鍵。所有的氣象條件中，最重要的就是地面淺層風的大小。據計算，返回艙將在離地面10公裡左右的高度打開降落傘減速。如果風力過大，返回艙有可能飄出指定著陸區域，增加救援難度；如果地面風強勁，甚至會對航天員的生命安全造成威脅。

事實上，在航天員返回地球前氣象有分階段進行多次工作。例如在返回地球前50天，氣象參試人員就開始對著陸場氣候資料進行統計分析，預測預定返回當月的氣候。在返回前7天，氣象人員會每日發布著陸場相關6個站點氣象預報結論，並向指揮部定時彙報。在返回地球當天，更是會每3小時發布一次訂正預報，按標準發布危險天氣警報。

三名航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波身體狀態良好。（新華社）

報道指出，如果說神舟十二號返回保障是一場「接力賽」，氣象方面就是接跑至關重要的「選手」。從基地氣象室到地方各級氣象部門的環環相扣，每一棒無不盡職盡責、無縫對接、與時間賽跑，為返回艙安全抵達提供重要的保障和支撐。