夏日黑科技？女生投訴發熱M巾燙傷私處　品牌：差異因體質不同

近日，有内地女網友表示誤信明星廣告，買入了標榜「黑科技」的蘇菲發熱衛生巾後，很癢、過燙、甚至出現私處被燙傷起水泡的情況。中國蘇菲官方旗艦店回應事件指局部發癢屬「正常現象」、溫感因個人體質不同產生差異。



近日，有内地網友在微博、豆瓣等平台反映，使用蘇菲牌「HOT暖℃」發熱衛生巾以後，因找不到厠所未能及時更換，「三角位」燙出水泡、體毛烤焦，「火辣辣痛到要哭」。記者搜索發現不少内地網購平台還在以「夏日黑科技養生」作爲買點，推銷這款會發熱的衛生巾。有某網購平台多名用家留言評論指使用該產品後，「很癢、過燙」。紛紛後悔使用了這款奇葩的「黑科技產品」。

根據廣告宣傳，蘇菲「HOT暖℃」好暖衛生巾，使用日本暖腹黑科技「使小腹部位變熱」，並通過日本化妝品級皮膚測試「無低溫灼傷無刺激」。

上海《澎湃》新聞報道，蘇菲官方旗艦店客服回應溫感區域正好處於子宮部位，因血液循環，可能出現局部發癢屬「正常現象」，停止使用後症狀會清除；該產品上架前經過測試，溫感因個人體質不同產生差異；而發熱部位10釐米長沒有吸收性，建議放置肚臍下方。

UNICHARM 官網關於這款中國版新品發熱M巾的介紹。（網頁截圖）

該衛生巾屬於日本個人衛生用品巨企Unicharm旗下品牌Sofy（中國區注冊品牌名為蘇菲）。Unicharm 官網關於《蘇菲HOT暖℃》的介紹稱，這款中國版發熱衛生巾是針對中國女性經痛問題、去年 11 月推出。