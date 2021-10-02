地處海拔4655米雪山之巔　官媒揭秘解放軍「最苦哨所」最新面貌

官方傳媒《環球時報》近日派出記者，前往探訪位於喜馬拉雅山南麓中印邊境的詹娘舍哨所，驚喜發現「雪山孤島」如今的生活條件大為改善，物資運送更為便利，大量物力投入和新技術應用，已大大降低惡劣自然環境對解放軍邊防工作和生活造成的不利影響。

報道更引述邊防某團團長馬曉明透露，「在與外軍軍官交流的過程中，可以很明顯感受到他們對我們後勤保障能力的羨慕」，油然而生的自豪感成為心理上的優勢。



據介紹，詹娘舍哨所是解放軍西藏軍區的一個邊防哨所，地處海拔4655米雪山之巔，而「詹娘舍」在藏語中即意為「鷹都飛不過去的地方」。詹娘舍哨所的四周均為85度坡度的懸崖峭壁，且終年與風雪為伴、常年雲霧繚繞，一年中的封山期長達6個月，甚至每年有200多天為雪暴天氣，故素有「雪山孤島」、「雲中哨所」、「霹靂哨所」之稱。

在後勤保障不足的日子，詹娘舍哨所曾經發生過不少悲劇。例如在2007年3月，有一名解放軍取雪化水時不幸跌落懸崖，班長帶人下山營救時遭遇雪崩，最終共有3名解放軍死亡。

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報道稱，如今詹娘舍已不僅僅是守疆衛土的堡壘，更是為一線邊防軍人在孤峰絕壁上開拓出的生活港灣。雖然通往哨所之路仍有一小段仍需修繕，但其餘大部分路況良好，就連大雪封山期，大量的生活物資也能通過汽車運送到哨所前，然後運用索道送到哨所內。為了降低大雪封山對巡邏及訓練帶來的影響，詹娘舍哨所還依山勢修建遮風擋雪的「陽光走廊」。

而在哨所內，有限的面積並未有限制功能區的拓展，三層樓高的哨所不僅有觀察哨、宿舍、衛生間、洗漱間、廚房、儲藏室、食堂、鍋爐房、醫務室等基本的工作和生活區，還開辟出文娛室、圖書室、軍營網吧等娛樂休閒區。在結束緊張和高強度的放哨警戒任務後，解放軍可以在哨所的軍營網吧內玩幾把「穿越火線」和「吃雞」，還可以用手機連上哨所的WiFi玩上「王者榮耀」。駐守在詹娘舍哨所的邊防班長常科稱，如果天氣狀況良好，哨所內的網速和一般家用寬頻網速差不多。

此外，今時今日解放軍在哨所內的物質生活水平也得到極大提升，不但儲藏室內有青豆肉丁罐頭、紅燒犛牛肉罐頭、紅燒扣肉罐頭、回鍋肉罐頭等各種口味的罐頭，平時也有新鮮時令蔬菜、水果和各類肉食。甚至還可以使用平板電腦上的App，通過自行開發的「生鮮配送系統」下單定製各種食物。該配送系統一星期會送兩次菜，大雪封山時至少也能確保兩星期送一次菜。更重是，下單後只須收貨，不用付錢。

報道稱，事實上自2020年以來，西藏軍區黨委開始針對西藏邊防一線和青藏、川藏線部隊用電、用水、取暖、醫療、吸氧、如廁的「六難」問題，研究解決措施，分類制訂方案，大力推進問題的解決。邊防某團團長馬曉明指出，「六難」解決後，解放軍的生活條件得到改善，就有更多時間投入到訓練執勤當中，對戰鬥力的提升大有幫助。此外，公路的修通也使得邊防一線部隊的機動快速反應能力得到很大的提高，「這在無形之中增強了我軍官兵堅守一線的信心，大家在巡邏執勤過程中，通過對比，可以直觀感受到祖國的強大，油然而生一種自豪感，在心理上也就有了優勢。」