快遞面單地下產業鏈揭秘　下單數小時即被標價出售　大多流入電騙

「雙十一」臨近，內地傳媒報道指出，印有姓名、電話、地址等個人資料的快遞面單，遭明碼標價批量售賣，涉及申通快遞、百世快遞、中通快遞、圓通快遞等多間企業。

快遞面單是用以記錄發件人、收件人以及產品重量、價格等相關資料的單據，需要貼在包裹上，故會包含有收件人姓名、電話、家庭住址等個人私隱。



售賣快遞面單被分類成「歷史」和「實時」兩種，後者即是當天寄出。此外，又會根據商品類型、商品價格、快遞用戶性別等精准分類售賣。按照是否為實時信息、不同的商品價格，售價不一，已形成了一套「行規」。

快遞面單包含有收件人姓名、電話、家庭住址等個人私隱。（澎湃新聞）

報道稱，用戶往往下單數小時後，個人資料就被標價出售。出售實時快遞面單的賣家，往往會在下午5時以後活躍交易，快遞員一般亦是在此時會開始攬件，並將相關資料被存入工作電腦或打印出來貼在包裹上。在地下市場，快遞面單並沒有固定的價格，實時開價更高，均價在每則4元左右，歷史為每則1元左右。

對於買家的情況，報道指出，「圈內」人多自稱用來給商家精准營銷、引流，但實際上更多是流入到境內外的電信網絡詐騙分子手中。例如有自稱在電信詐騙工作室負責「收料」的男子聲稱，可用5元（人民幣．下同）一則的價格收購「母嬰類」快遞面單，因為在鞋包、白酒、服飾、化妝品、母嬰等商品的快遞面單中，母嬰的「轉化率」較高，通俗說也就是當事人容易上當受騙。

報道稱，騙徒獲取這些資料後，多會冒充客服或快遞小哥，用不同的手法「釣魚」。較常見的有「包裹丟失，快遞公司理賠」、「商品損壞，聯系退款」、「發送退貨鏈接，套取個人資料」等。